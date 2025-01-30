Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бущан рассказал, рассчитывает ли и дальше играть за сборную Украины
Сборная УКРАИНЫ
30 января 2025, 19:40 |
1358
0

Бущан рассказал, рассчитывает ли и дальше играть за сборную Украины

Вратарь не видит проблем в том,что перешел в Аль-Шабаб

30 января 2025, 19:40 |
1358
0
Бущан рассказал, рассчитывает ли и дальше играть за сборную Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Бущан

Вратарь Георгий Бущан после перехода из Динамо Киев в Аль-Шабаб рассчитывает остаться среди тех, кого наставник сборной Украины Сергей Ребров вызывает в команду.

Последнее время опытный кипер является третьим выбором после Анатолия Трубина и Андрея Лунина.

– Есть такой стереотип, что футболисты, которые едут играть на Ближний Восток, выпадают из вида тренеров национальной сборной. Был ли у тебя разговор с Сергеем Ребровым по этому поводу?

– Янник Карраско, например, играет за сборную Бельгии. Поэтому я не вижу в этом проблемы и не вижу причины, по которой на меня могут не рассчитывать.

Бущан сыграл за сборную Украины 18 матчей.

По теме:
ФОТО. «Украинская легенда»! Визит Андрея Шевченко в Реал Мадрид
Тибо КУРТУА: «Сыграть против Украины? Посмотрим, что решит тренер»
ВИДЕО. Довбик очаровал итальянскую журналистку. Вот что сказал Артем
Георгий Бущан Аль-Шабаб сборная Украины по футболу Сергей Ребров
Иван Зинченко Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

БЕРИНЧИК: «Он отказался со мной драться. Предлагали хорошие деньги»
Бокс | 29 января 2025, 19:11 5
БЕРИНЧИК: «Он отказался со мной драться. Предлагали хорошие деньги»
БЕРИНЧИК: «Он отказался со мной драться. Предлагали хорошие деньги»

Денис рассказал об отказе Шакура Стивенсона от объединенного боя за титулы

Прощание с Лигой чемпионов. Шахтер уступил Боруссии в Дортмунде
Футбол | 29 января 2025, 23:56 219
Прощание с Лигой чемпионов. Шахтер уступил Боруссии в Дортмунде
Прощание с Лигой чемпионов. Шахтер уступил Боруссии в Дортмунде

Донецкая команда не сумела выйти в плей-офф

Таблица и анонс дня Лиги Европы. Прощание с еврокубками для Динамо
Футбол | 30.01.2025, 17:15
Таблица и анонс дня Лиги Европы. Прощание с еврокубками для Динамо
Таблица и анонс дня Лиги Европы. Прощание с еврокубками для Динамо
Без Реала и Барселоны в топ-3. Названы фавориты на победу в Лиге Чемпионов
Футбол | 30.01.2025, 18:20
Без Реала и Барселоны в топ-3. Названы фавориты на победу в Лиге Чемпионов
Без Реала и Барселоны в топ-3. Названы фавориты на победу в Лиге Чемпионов
Это неожиданно. Известны детали трансфера легенды Шахтера и сборной Украины
Футбол | 29.01.2025, 20:10
Это неожиданно. Известны детали трансфера легенды Шахтера и сборной Украины
Это неожиданно. Известны детали трансфера легенды Шахтера и сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Casino.ua внедряет искусственный интеллект для персонализации опыта
Casino.ua внедряет искусственный интеллект для персонализации опыта
29.01.2025, 16:36
Мир азарта
Зидан ответил, кто его самый любимый игрок после Роналду и Месси
Зидан ответил, кто его самый любимый игрок после Роналду и Месси
29.01.2025, 08:32 4
Футбол
Гарет ДЭВИС: «Джошуа и Фьюри все. Теперь на первый план выходят...»
Гарет ДЭВИС: «Джошуа и Фьюри все. Теперь на первый план выходят...»
28.01.2025, 17:10 2
Бокс
Ярмоленко обратился к Бущану после его трансфера из Динамо в Аравию
Ярмоленко обратился к Бущану после его трансфера из Динамо в Аравию
30.01.2025, 08:25 3
Футбол
УСИК: «Это мой самый опасный соперник. О Боже, отходи, это опасно»
УСИК: «Это мой самый опасный соперник. О Боже, отходи, это опасно»
29.01.2025, 09:00 15
Бокс
Прощай, Арсенал? Зинченко принял важное решение относительно будущего
Прощай, Арсенал? Зинченко принял важное решение относительно будущего
28.01.2025, 23:20 2
Футбол
Победные голы на последней секунде. Драма в четвертьфиналах ЧМ по гандболу
Победные голы на последней секунде. Драма в четвертьфиналах ЧМ по гандболу
29.01.2025, 06:23
Другие виды
Ни центом меньше. Реал назвал космическую сумму трансфера звезды в ПСЖ
Ни центом меньше. Реал назвал космическую сумму трансфера звезды в ПСЖ
28.01.2025, 20:17 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем