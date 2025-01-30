Бущан рассказал, рассчитывает ли и дальше играть за сборную Украины
Вратарь не видит проблем в том,что перешел в Аль-Шабаб
Вратарь Георгий Бущан после перехода из Динамо Киев в Аль-Шабаб рассчитывает остаться среди тех, кого наставник сборной Украины Сергей Ребров вызывает в команду.
Последнее время опытный кипер является третьим выбором после Анатолия Трубина и Андрея Лунина.
– Есть такой стереотип, что футболисты, которые едут играть на Ближний Восток, выпадают из вида тренеров национальной сборной. Был ли у тебя разговор с Сергеем Ребровым по этому поводу?
– Янник Карраско, например, играет за сборную Бельгии. Поэтому я не вижу в этом проблемы и не вижу причины, по которой на меня могут не рассчитывать.
Бущан сыграл за сборную Украины 18 матчей.
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