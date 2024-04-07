Он вернулся! Стал известен победитель турнира АТР 250 в Марракеше
Маттео Берреттини выиграл у Роберто Карбальэса Баэны в финале в Марокко
7 апреля состоялся финальный матч на грунтовом турнире АТР 250 в Марракеше (Марокко).
Итальянский теннисист Маттео Берреттини (АТР 135) в двух сетах обыграл испанца Роберто Карбальэса Баэну (АТР 64) за 1 час и 47 минут.
АТР 250 Марракеш. Грунт. Финал
Роберто Карбальэс Баэна (Испания) – Маттео Берреттини (Италия) – 5:7, 2:6
Это была 4-я встреча теннисистов. Маттео выиграл 3 очный поединок.
Для итальянца это первый титул с июня 2022 года и восьмой в карьере.
Берреттини не играл в Туре с прошлогоднего Открытого чемпионата США и вернулся только в марте 2024. Все это время Маттео восстанавливался от травмы лодыжки.
𝐕𝐈𝐂𝐓𝐎𝐑𝐈𝐎𝐔𝐒 𝐈𝐍 𝐌𝐀𝐑𝐑𝐀𝐊𝐄𝐂𝐇 🙌— ATP Tour (@atptour) April 7, 2024
It’s first title since 2022 for @MattBerrettini as he defeats Carballes Baena 7-5 6-2 #GrandPrixHassanII pic.twitter.com/BG2YycL1yj
Getting that winning feeling back 🤩— Tennis TV (@TennisTV) April 7, 2024
The moment @MattBerrettini became Marrakech champion! 👏#GrandPrixHassanII pic.twitter.com/Mrrl9FbK8D
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