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  4. Он вернулся! Стал известен победитель турнира АТР 250 в Марракеше
ATP
07 апреля 2024, 19:54 |
709
0

Он вернулся! Стал известен победитель турнира АТР 250 в Марракеше

Маттео Берреттини выиграл у Роберто Карбальэса Баэны в финале в Марокко

07 апреля 2024, 19:54 |
709
0
Он вернулся! Стал известен победитель турнира АТР 250 в Марракеше
ATP. Маттео Берреттини

7 апреля состоялся финальный матч на грунтовом турнире АТР 250 в Марракеше (Марокко).

Итальянский теннисист Маттео Берреттини (АТР 135) в двух сетах обыграл испанца Роберто Карбальэса Баэну (АТР 64) за 1 час и 47 минут.

АТР 250 Марракеш. Грунт. Финал

Роберто Карбальэс Баэна (Испания) – Маттео Берреттини (Италия) – 5:7, 2:6

Это была 4-я встреча теннисистов. Маттео выиграл 3 очный поединок.

Для итальянца это первый титул с июня 2022 года и восьмой в карьере.

Берреттини не играл в Туре с прошлогоднего Открытого чемпионата США и вернулся только в марте 2024. Все это время Маттео восстанавливался от травмы лодыжки.

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Маттео Берреттини Роберто Карбальес Баэна ATP Марракеш
Источник Sport.ua
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