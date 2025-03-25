ATP25 марта 2025, 17:09 | Обновлено 25 марта 2025, 17:26
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Определились все участники четвертого раунда Мастерса в Майами
Борьбу за титул продолжают три несеяных теннисиста
25 марта 2025, 17:09 | Обновлено 25 марта 2025, 17:26
272
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На хардовом турнире ATP 1000 в Майами завершились матчи 1/16 финала и определились все участники четвертого раунда.
На этот раз обошлось без громких сенсаций, а из первой 10-ки сеянных вылетел лишь опытный грек Стефанос Циципас [9], уступивший в дуэли с американцем Себастьяном Кордой.
Майами. 1/16 финала
Верхняя часть сетки
- Александр Зверев (Германия) [1] – Джордан Томпсон (Австралия) – 7:5, 6:4
- Артур Фис (Франция) [17] – Фрэнсис Тиафо (США) [16] – 7:6 (13:11), 5:7, 6:2
- Райлли Опелка (США) – Томаш Махач (Чехия) [20] – 6:7 (1:7), 3:6
- Роман Сафиуллин – Якуб Меншик (Чехия) – 4:6, 4:6
- Тейлор Фритц (США) [3] – Денис Шаповалов (Канада) [27] – 7:5, 6:3
- Адам Уолтон (Австралия) – Колмен Вонг (Гонконг) – 7:6 (8:6), 4:6, 6:4
- Алекс Де Минуар (Австралия) [10] – Жоау Фонсека (Бразилия) – 5:7, 7:5, 6:3
- Маттео Берреттини (Италия) [29] – Зизу Бергс (Бельгия) – 6:4, 6:4
Нижняя часть сетки
- Хауме Мунар (Испания) – Гаэль Монфис (Франция) – 5:7, 7:5, 6:7 (1:7)
- Себастьян Корда (США) [24] – Стефанос Циципас (Греция) [9] – 7:6 (7:4), 6:3
- Лоренцо Музетти (Италия) [15] – Феликс Оже-Альяссим (Канада) [18] – 4:6, 6:2, 6:3
- Уго Карабельи (Аргентина) – Новак Джокович (Сербия) [4] – 1:6, 6:7 (1:7)
- Каспер Рууд (Норвегия) [5] – Алехандро Табило (Чили) [30] – 6:4, 7:6 (7:4)
- Франсиско Черундоло (Аргентина) [23] – Томми Пол (США) [12] – 6:2, 7:6 (7:4)
- Григор Димитров (Болгария) [14] – Карен Хачанов [22] – 6:7 (3:7), 6:4, 7:5
- Брендон Накашима (США) [31] – Давид Гоффен (Бельгия) – 6:3, 6:7 (5:7), 6:3
Майами. Пары 1/8 финала
Верхняя часть сетки
- Александр Зверев (Германия) [1] – Артур Фис (Франция) [17]
- Томаш Махач (Чехия) [20] – Якуб Меншик (Чехия)
- Тейлор Фритц (США) [3] – Адам Уолтон (Австралия)
- Алекс Де Минуар (Австралия) [10] – Маттео Берреттини (Италия) [29]
Нижняя часть сетки
- Гаэль Монфис (Франция) – Себастьян Корда (США) [24]
- Лоренцо Музетти (Италия) [15] – Новак Джокович (Сербия) [4]
- Каспер Рууд (Норвегия) [5] – Франсиско Черундоло (Аргентина) [23]
- Григор Димитров (Болгария) [14] – Брендон Накашима (США) [31]
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