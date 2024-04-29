Довбика хочет купить титулованный клуб АПЛ. Жироне предложат большие деньги
Артем Довбик может стать одноклубником Михаила Мудрика в «Челси»
26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в следующее трансферное окно.
По информации испанского издания El Nacional, наибольший интерес к нападающему сборной Украины проявляет лондонский «Челси», который попытается летом оформить трансфер. В Довбике лично заинтересован главный тренер «пенсионеров» Маурисио Почеттино, который хочет видеть в команде новую «9». Источник отмечает, что «Челси» готов предложить каталонцам солидную сумму – 60 миллионов евро.
В этом сезоне Артем Довбик отыграл за «Жирону» 36 матчей, забил 20 голов и отдал 7 результативных передач.
Ранее сообщалось, что президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис планирует инвестировать в трансфер Довбика около 50 миллионов евро.
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