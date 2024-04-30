Лунин получил признание за суперперфомансы в ЛЧ. WhoScored оценил украинца
В украинского голкипера три самые высокие оценки среди вратарей в этом сезоне ЛЧ
Украинский вратарь Андрей Лунин выйдет в стартовом составе «Реала» на матч 1/2 финала Лиги чемпионов с «Баварией».
Авторитетный портал WhoScored опубликовал три самые высокие оценки, которые получали вратари в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.
Три самых высоких балла получил один голкипер – Андрей Лунин:
- 9.50 – Андрей Лунин vs Манчестер Сити (1:1, пен 4:3)
- 8.78 – Андрей Лунин vs РБ Лейпциг (1:0)
- 8.45 – Андрей Лунин vs Брага (3:0).
Лунин в этом сезоне провел за «Реал» 28 матчей, в которых пропустил 25 голов и 12 раз отыграл на ноль.
Best rated performances by goalkeepers in the Champions League this season:— WhoScored.com (@WhoScored) April 30, 2024
◉ 9.50 - Andriy Lunin vs Manchester City (A)
◉ 8.78 - Andriy Lunin vs RB Leipzig (A)
◉ 8.45 - Andriy Lunin vs Braga (H)#UCL #FCBRMA pic.twitter.com/Ou56lg1ldO
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