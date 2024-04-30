Лунин получил признание за суперперфомансы в ЛЧ. WhoScored оценил украинца

Украинский вратарь Андрей Лунин выйдет в стартовом составе «Реала» на матч 1/2 финала Лиги чемпионов с «Баварией».

Авторитетный портал WhoScored опубликовал три самые высокие оценки, которые получали вратари в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

Три самых высоких балла получил один голкипер – Андрей Лунин:

9.50 – Андрей Лунин vs Манчестер Сити (1:1, пен 4:3)

8.78 – Андрей Лунин vs РБ Лейпциг (1:0)

8.45 – Андрей Лунин vs Брага (3:0).

Лунин в этом сезоне провел за «Реал» 28 матчей, в которых пропустил 25 голов и 12 раз отыграл на ноль.