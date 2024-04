Лунин получил признание за суперперфомансы в ЛЧ. WhoScored оценил украинца

Украинский вратарь Андрей Лунин выйдет в стартовом составе «Реала» на матч 1/2 финала Лиги чемпионов с «Баварией».

Авторитетный портал WhoScored опубликовал три самые высокие оценки, которые получали вратари в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

Три самых высоких балла получил один голкипер – Андрей Лунин:

Лунин в этом сезоне провел за «Реал» 28 матчей, в которых пропустил 25 голов и 12 раз отыграл на ноль.

Best rated performances by goalkeepers in the Champions League this season:



◉ 9.50 - Andriy Lunin vs Manchester City (A)

◉ 8.78 - Andriy Lunin vs RB Leipzig (A)

◉ 8.45 - Andriy Lunin vs Braga (H)#UCL #FCBRMA pic.twitter.com/Ou56lg1ldO