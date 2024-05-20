В Испании оценили игру Лунина против Вильярреала и назвали его слабое место

19 мая состоялся матч 37-го тура Ла Лиги между командами «Вильярреал» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 4:4.

Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин вышел на поле в стартовом составе, отыграл весь поединок и пропустил 4 мяча.

Испанское издание Marca оценило игру украинского кипера в этом матче.

«Украинский вратарь вернулся в стартовый состав, чтобы убедить Анчелотти выпустить его в финале Лиги чемпионов. Украинец совершил отличный сейв в первом тайме после удара Серлота. Однако было видно, что Лунину не хватает уверенности при стандартах, это его слабое место, которым Куртуа уже давно овладел.

Во втором тайме Лунин пропустил четыре гола от Серлота, это была не лучшая визитка украинца перед финалом ЛЧ, однако его вины в пропущенных мячах не было», – написали в издании.