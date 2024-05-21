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Испания
21 мая 2024, 23:21 |
3662
3

ВИДЕО. Реакция Довбика во время матча Жироны на покер Серлота Лунину

Мичел заменил Артема в поединке против Валенсии и рассказал об игре Александера

21 мая 2024, 23:21 |
3662
3
ВИДЕО. Реакция Довбика во время матча Жироны на покер Серлота Лунину

19 мая состоялся матч 37-го тура Ла Лиги 2023/24 между командами «Валенсия» и «Жирона». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «красно-белых».

Украинский футболист жиронцев Артем Довбик вышел на поле с первых минут и был заменен на 79-й на Кристиана Стуани. Артем в этом поединке отметился голом, который стал для него 21-м в текущем сезоне чемпионата Испании.

Но Довбик потерял лидерство в списке бомбардиров Ла Лиги. В параллельной игре форвард «Вильярреала» Александер Серлот оформил покер в ворота «Реала», которые защищал Андрей Лунин. У норвежского нападающего 23 забитых мяча.

Во время замены Довбика на Стуани главный тренер «Жироны» Мичел сообщил украинцу о четырех голах Серлота. Довбик в недоумении переспросил: «Четыре гола?». «Да, четыре», – ответил Мичел.

24 мая «Жирона» проведет последний матч сезона в чемпионате Испании против «Гранады» на выезде. «Вильярреал» с Серлотом сыграет против «Осасуны» 25 мая.

ВИДЕО. Реакция Довбика во время матча Жироны на покер Серлота Лунину

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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uausa
Треба Артему хет трик 
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+1
Octopus
Забавно вышло
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0
Falko
Жироні нема чого дивуватися - рік тому Тата Кастельянос засунув Луніну ті самі 4. Причому, Жирона, на відміну від Вільярреала, ще й виграла 4:2. Тобто, це вже традиція ) Просто Довбик про неї не знав, його тоді ще тут не було )
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