19 мая состоялся матч 37-го тура Ла Лиги 2023/24 между командами «Валенсия» и «Жирона». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «красно-белых».

Украинский футболист жиронцев Артем Довбик вышел на поле с первых минут и был заменен на 79-й на Кристиана Стуани. Артем в этом поединке отметился голом, который стал для него 21-м в текущем сезоне чемпионата Испании.

Но Довбик потерял лидерство в списке бомбардиров Ла Лиги. В параллельной игре форвард «Вильярреала» Александер Серлот оформил покер в ворота «Реала», которые защищал Андрей Лунин. У норвежского нападающего 23 забитых мяча.

Во время замены Довбика на Стуани главный тренер «Жироны» Мичел сообщил украинцу о четырех голах Серлота. Довбик в недоумении переспросил: «Четыре гола?». «Да, четыре», – ответил Мичел.

24 мая «Жирона» проведет последний матч сезона в чемпионате Испании против «Гранады» на выезде. «Вильярреал» с Серлотом сыграет против «Осасуны» 25 мая.

ВИДЕО. Реакция Довбика во время матча Жироны на покер Серлота Лунину