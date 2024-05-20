Список бомбардиров Ла Лиги 2023/24 после гола Довбика и покера Серлота

19 мая состоялись матчи 37-го тура Ла Лиги 2023/24.

По итогам поединков в списке бомбардиров чемпионата Испании появился новый лидер. Норвежский форвард «Вильярреала» Александер Серлот оформил покер в ворота «Реала». Теперь на его счету 23 гола. Также у Серлота в активе 6 ассистов.

Не промолчал и украинский нападающий «Жироны» Артем Довбик. Украинец поразил ворота «Валенсии», забив 21-й мяч в текущем сезоне Ла Лиги. Довбик потерял лидерство и теперь находится на 2-й позиции. У Артема также 7 голевых передач.

На 3-й строчке остался звездный англичанин Джуд Беллингем из «Реала» (19 голов, 6 передач).

На 4-м месте идет Роберт Левандовски из «Барселоны» с 18 мячами и 8 пасами, а топ-5 замыкает Антуан Гризманн из «Атлетико» (16 голов, 6 ассистов).

Лучшие бомбардиры Ла Лиги 2023/24 после 37-го тура: