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Испания
20 мая 2024, 01:12 |
275
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Список бомбардиров Ла Лиги 2023/24 после гола Довбика и покера Серлота

Артем с 21 мячом больше не лидер, у Александера на счету 23 гола после 37-го тура

20 мая 2024, 01:12 |
275
1
Список бомбардиров Ла Лиги 2023/24 после гола Довбика и покера Серлота
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

19 мая состоялись матчи 37-го тура Ла Лиги 2023/24.

По итогам поединков в списке бомбардиров чемпионата Испании появился новый лидер. Норвежский форвард «Вильярреала» Александер Серлот оформил покер в ворота «Реала». Теперь на его счету 23 гола. Также у Серлота в активе 6 ассистов.

Не промолчал и украинский нападающий «Жироны» Артем Довбик. Украинец поразил ворота «Валенсии», забив 21-й мяч в текущем сезоне Ла Лиги. Довбик потерял лидерство и теперь находится на 2-й позиции. У Артема также 7 голевых передач.

На 3-й строчке остался звездный англичанин Джуд Беллингем из «Реала» (19 голов, 6 передач).

На 4-м месте идет Роберт Левандовски из «Барселоны» с 18 мячами и 8 пасами, а топ-5 замыкает Антуан Гризманн из «Атлетико» (16 голов, 6 ассистов).

Лучшие бомбардиры Ла Лиги 2023/24 после 37-го тура:

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Артем Довбик Александер Серлот Джуд Беллингем Роберт Левандовски Антуан Гризманн лучший бомбардир бомбардиры Ла Лига чемпионат Испании по футболу Трофей Пичичи
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 1
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Ron Noiill
Довбику треба хоч в останньому матчі ,який нічого не вирішує, згадати що він нападаЧ та припинити роздавати паси і тупо лупити по воротах у всіх своїх моментах.
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