Тибо КУРТУА: «Я знал, что мой сезон не закончился»

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа рассказал о своем восстановлении после двух серьезных травм коленей:

«В августе я плакал, потому что худшее, что может случиться с вами в футболе, – это «кресты».

Когда я вернулся домой, я сказал, что собираюсь упорно работать и вернуться сильным. Это была моя идея с самого начала: быть позитивным, бороться и никогда не сдаваться, искать свои пределы.

Многие думали, что мой сезон закончился, но я знал, что это не так».

Напомним, Анчелотти планирует выпустить Куртуа на финал Лиги чемпионов.