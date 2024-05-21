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Испания
21 мая 2024, 17:41 |
645
1

Тибо КУРТУА: «Я знал, что мой сезон не закончился»

Голкипер «Реала» – о восстановлении после травм

21 мая 2024, 17:41 |
645
1
Тибо КУРТУА: «Я знал, что мой сезон не закончился»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа рассказал о своем восстановлении после двух серьезных травм коленей:

«В августе я плакал, потому что худшее, что может случиться с вами в футболе, – это «кресты».

Когда я вернулся домой, я сказал, что собираюсь упорно работать и вернуться сильным. Это была моя идея с самого начала: быть позитивным, бороться и никогда не сдаваться, искать свои пределы.

Многие думали, что мой сезон закончился, но я знал, что это не так».

Напомним, Анчелотти планирует выпустить Куртуа на финал Лиги чемпионов.

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Олег Дидух Источник: Marca
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Комментарии 1
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Ron Noiill
Гнида бл, провалялось весь сезон десь за гаражами , а тепер такий дартан'ян без ігрової практики зразу у фінал ЛЧ. Щоб тобі борусія штук 5 запиз....ила.
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