Тибо КУРТУА: «Я знал, что мой сезон не закончился»
Голкипер «Реала» – о восстановлении после травм
Голкипер «Реала» Тибо Куртуа рассказал о своем восстановлении после двух серьезных травм коленей:
«В августе я плакал, потому что худшее, что может случиться с вами в футболе, – это «кресты».
Когда я вернулся домой, я сказал, что собираюсь упорно работать и вернуться сильным. Это была моя идея с самого начала: быть позитивным, бороться и никогда не сдаваться, искать свои пределы.
Многие думали, что мой сезон закончился, но я знал, что это не так».
Напомним, Анчелотти планирует выпустить Куртуа на финал Лиги чемпионов.
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