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  4. Громкий трансфер внутри УПЛ? Полесье работает над переходом лидера Днепра-1
Украина. Премьер лига
21 мая 2024, 19:03 |
1840
8

Громкий трансфер внутри УПЛ? Полесье работает над переходом лидера Днепра-1

Александр Пихаленок может продолжить карьеру в Житомире

21 мая 2024, 19:03 |
1840
8
Громкий трансфер внутри УПЛ? Полесье работает над переходом лидера Днепра-1
СК Днепр-1. Александр Пихаленок

Житомирское «Полесье» намерено во время ближайшего летнего трансферного окна подписать ключевого полузащитника «Днепр-1» Александра Пихаленка. Об этом сообщает Украинский футбол.

По их информации, «Полесье» уже сделало предложение самому Пихаленку. В контракте 27-летнего полузащитника прописана клаусула в размере 6 миллионов евро. Соглашение рассчитано до лета 2025 года.

Ранее в услугах Пихаленка была заинтересована «Жирона», однако испанский клуб от идеи приглашения Александра отказался.

Также «Полесье» работает над трансфером Игрока молодежной сборной Грузии Гиорги Майсурадзе.

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Полесье Житомир Александр Пихаленок Днепр-1 трансферы трансферы УПЛ
Олег Дидух Источник: Украинский футбол
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Комментарии 8
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fan_007
Браво Дніпро, якщо зможуть вичавити з Буткевича і Ко мінімум 5 лямів
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+1
Перець
З продажем ключових  гравців в наступному сезоні 10 місце за щастя 
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0
Gargantua
если подпишут Бескоровайного и Пихаленка то по составу это будет безусловно третья команда УПЛ после Шахтера и Динамо. Остается только найти хорошего тренера.
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-1
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AK.228
А краще грати будуть!? Справа в тренері більше 
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-2
Умник
Лучше туда чем в Жирону.
Там можно с помощью.президента на реванш усик фьюри слетать а в жироне нет
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-3
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