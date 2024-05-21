Громкий трансфер внутри УПЛ? Полесье работает над переходом лидера Днепра-1
Александр Пихаленок может продолжить карьеру в Житомире
Житомирское «Полесье» намерено во время ближайшего летнего трансферного окна подписать ключевого полузащитника «Днепр-1» Александра Пихаленка. Об этом сообщает Украинский футбол.
По их информации, «Полесье» уже сделало предложение самому Пихаленку. В контракте 27-летнего полузащитника прописана клаусула в размере 6 миллионов евро. Соглашение рассчитано до лета 2025 года.
Ранее в услугах Пихаленка была заинтересована «Жирона», однако испанский клуб от идеи приглашения Александра отказался.
Также «Полесье» работает над трансфером Игрока молодежной сборной Грузии Гиорги Майсурадзе.
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