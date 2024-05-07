Жирона отказалась от трансфера игрока сборной Украины. Перейдет в Шахтер?

Зимой, в прошлое трансферное окно, каталонская «Жирона» проявляла интерес к полузащитнику сборной Украины и «Днепра-1» Александру Пихаленку.

Однако в настоящее время «Жирона» уже не рассматривает трансфер Пихаленка. Журналист Игорь Цыганык отмечает, что каталонцы уже не заинтересованы в трансфере украинца и что он вряд ли летом перейдет в какой-нибудь европейский чемпионат. Журналист не исключает, что футболиста может подписать донецкий «Шахтер», за который Александр уже выступал раньше.



Александр Пихаленок в этом сезоне отыграл за «Днепр-1» в УПЛ 23 матча, забил 5 голов и отдал 5 результативных передач.