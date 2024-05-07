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Испания
07 мая 2024, 00:03 | Обновлено 07 мая 2024, 01:15
1636
0

Жирона отказалась от трансфера игрока сборной Украины. Перейдет в Шахтер?

Александр Пихаленок не перейдет в каталонский клуб

07 мая 2024, 00:03 | Обновлено 07 мая 2024, 01:15
1636
0
Жирона отказалась от трансфера игрока сборной Украины. Перейдет в Шахтер?
СК Днепр-1. Александр Пихаленок

Зимой, в прошлое трансферное окно, каталонская «Жирона» проявляла интерес к полузащитнику сборной Украины и «Днепра-1» Александру Пихаленку.

Однако в настоящее время «Жирона» уже не рассматривает трансфер Пихаленка. Журналист Игорь Цыганык отмечает, что каталонцы уже не заинтересованы в трансфере украинца и что он вряд ли летом перейдет в какой-нибудь европейский чемпионат. Журналист не исключает, что футболиста может подписать донецкий «Шахтер», за который Александр уже выступал раньше.

Александр Пихаленок в этом сезоне отыграл за «Днепр-1» в УПЛ 23 матча, забил 5 голов и отдал 5 результативных передач.

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Александр Пихаленок Игорь Цыганык трансферы Жирона Днепр-1 трансферы Ла Лиги трансферы УПЛ
Дмитро Олійник Источник: Циганик LIVE
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