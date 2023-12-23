Директор Днепра-1 рассказал, что Жирона наблюдает за еще одним украинцем

Коммерческий директор «Днепра-1» Александр Фридман рассказал о будущем лидера команды Александра Пихаленка.

«Пехаленку – 26 лет, и у него, безусловно, есть желание поиграть за границей. У нас с ним действующий контракт еще полтора года. Если летом поступит по нему хорошее предложение, мы его отпустим.

Интерес от западных клубов? На уровне слухов есть информация, что якобы «Жирона» к нему присматривается. Но трансферное окно сейчас только открылось, так что увидим. Вероятность того, что Пихаленок останется до лета? Если не будет хороших предложений, то да, он останется», – сказал Фридман.

Ранее стало известно, сколько «Днепр-1» хочет получить за Пихальонка.