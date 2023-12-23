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Украина. Премьер лига
23 декабря 2023, 10:48 | Обновлено 23 декабря 2023, 10:50
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1

Директор Днепра-1 рассказал, что Жирона наблюдает за еще одним украинцем

Александр Пеленок может присоединиться к своему бывшему одноклубнику

23 декабря 2023, 10:48 | Обновлено 23 декабря 2023, 10:50
801
1
Директор Днепра-1 рассказал, что Жирона наблюдает за еще одним украинцем
ФК Днепр-1. Александр Пихаленок

Коммерческий директор «Днепра-1» Александр Фридман рассказал о будущем лидера команды Александра Пихаленка.

«Пехаленку – 26 лет, и у него, безусловно, есть желание поиграть за границей. У нас с ним действующий контракт еще полтора года. Если летом поступит по нему хорошее предложение, мы его отпустим.

Интерес от западных клубов? На уровне слухов есть информация, что якобы «Жирона» к нему присматривается. Но трансферное окно сейчас только открылось, так что увидим. Вероятность того, что Пихаленок останется до лета? Если не будет хороших предложений, то да, он останется», – сказал Фридман.

Ранее стало известно, сколько «Днепр-1» хочет получить за Пихальонка.

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Александр Пихаленок Днепр-1 Жирона трансферы УПЛ трансферы Ла Лиги трансферы
Источник Украинский футбол
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samird
Ну він як мінімум не слабше того ж Івана Мартіна. 
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