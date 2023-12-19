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Украина. Премьер лига
19 декабря 2023, 13:39 | Обновлено 19 декабря 2023, 13:55
4089
15

Стало известно, сколько Днепр-1 хочет получить за Пихаленка

Для футболиста в приоритете переход в европейский чемпионат

19 декабря 2023, 13:39 | Обновлено 19 декабря 2023, 13:55
4089
15
Стало известно, сколько Днепр-1 хочет получить за Пихаленка
СК Днепр-1. Александр Пихаленок

Как стало известно Sport.ua, один из лидеров УПЛ «Днепр-1» готов зимой продать своего ведущего игрока Александра Пихаленка.

По нашей информации, днепряне планируют выручить за игрока 3-4 млн евро.

В контракте Пихаленка прописана клаусула 4,5 млн евро. Но она действует только для украинских команд. От зарубежных клубов «Днепр-1» готов выслушать предложения от 3 млн евро с последующими бонусами или процентом от перепродажи.

Главным кандидатом на футболиста в Украине было «Полесье», но житомиряне не готовы активизировать клаусулу игрока. Сам Пихаленок и его семья не заинтересованы в переходе в «Полесье». Для футболиста приоритет – европейские чемпионаты.

В текущем сезоне Пихаленок провел 17 матчей в УПЛ, в которых забил 3 гола и сделал 4 ассиста.

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Александр Пихаленок Днепр-1 трансферы УПЛ трансферы инсайд Полесье Житомир
Источник Sport.ua
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Комментарии 15
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DK1961
Ну разве 3 млн.? Пихаленок, что, более чем в 30 раз хуже никакущего Мудрика?!? 
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+2
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Alexey75
Не думаю, что расставаться с лучшим игроком будет правильным решением 
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anacreon
Дивно, що не вимагають 30 мільйонів, як Шахтар. Через клаусу? Бо Піхальонок був розумний і включив її? 
Тут ще і річ у тім, що Дніпро не Шахтар і за такі гроші в них ніхто купляти гравців не буде. Дніпро не грає в Лізі Чемпіонів проти Реалів і Барс. Дніпро взагалі вилетів з єврокубків. А платити шалені гроші за "зірок УПЛ" клуби не будуть. Тому ж і Довбика довго не забирали, бо не знали, як він грає за межами слабої УПЛ. Бо йому не було де себе показати.Те саме Піхальонок. Зірка клубу УПЛ, який зазвичай бореться за третю сходинку чемпіонату. А потім вилітає в кваліфікації найслабішого єврокубка. 10 мільйонів за нього не дадуть.
А за 5 може і заберуть. І то не факт. Хіба шо надихнуться прикладами Довбика і Циганкова і якийсь Бетис чи Вільяреал візьме. Було б круто.
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Swed
Он какой то незавершённый Создателем, потому его в Европе и не видят.   Вроде бы есть дар, но он никак не может стабильно его проявлять.   Скажем так - не Литовченко, и не Протасов.
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Теннис
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