Стало известно, сколько Днепр-1 хочет получить за Пихаленка

Как стало известно Sport.ua, один из лидеров УПЛ «Днепр-1» готов зимой продать своего ведущего игрока Александра Пихаленка.

По нашей информации, днепряне планируют выручить за игрока 3-4 млн евро.

В контракте Пихаленка прописана клаусула 4,5 млн евро. Но она действует только для украинских команд. От зарубежных клубов «Днепр-1» готов выслушать предложения от 3 млн евро с последующими бонусами или процентом от перепродажи.

Главным кандидатом на футболиста в Украине было «Полесье», но житомиряне не готовы активизировать клаусулу игрока. Сам Пихаленок и его семья не заинтересованы в переходе в «Полесье». Для футболиста приоритет – европейские чемпионаты.

В текущем сезоне Пихаленок провел 17 матчей в УПЛ, в которых забил 3 гола и сделал 4 ассиста.