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Лига Европы
17 мая 2024, 08:12 | Обновлено 17 мая 2024, 08:41
149
0

Где смотреть онлайн финал Лиги Европы Аталанта – Байер

22 мая в 22:00 в Дублине пройдет финальный матч еврокубкового турнира

17 мая 2024, 08:12 | Обновлено 17 мая 2024, 08:41
149
0
Где смотреть онлайн финал Лиги Европы Аталанта – Байер
УЕФА

​22 мая в 22:00 в финальном матче Лиги Европы 2023/24 встречаются «Аталанта» Бергамо и «Байер» Леверкузен.

Местом проведения финала является стадион «Авива» в ирландском Дублине.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команда из Бергамо, которую возглавляет Джанпьеро Гасперини, сыграет впервые в финале еврокубка. Весной Аталанта последовательно обыграла Спортинг Лиссабон (1:1, 2:1), Ливерпуль (3:0, 0:1) и Марсель (1:1, 3:0).

Байер из Леверкузена, победитель Бундеслиги 2023/24, ранее становился обладателем Кубка УЕФА 1987/88 и финалистом Лиги чемпионов 2001/02. Команда Хаби Алонсо в плей-офф устранила со своего пути Карабаха (2:2, 3:2), Вест Хэм (2:0, 1:1) и Рому (2:0, 2:2).

Где смотреть онлайн финал Лиги Европы Аталанта – Байер

Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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