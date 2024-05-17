Где смотреть онлайн финал Лиги Европы Аталанта – Байер
22 мая в 22:00 в Дублине пройдет финальный матч еврокубкового турнира
22 мая в 22:00 в финальном матче Лиги Европы 2023/24 встречаются «Аталанта» Бергамо и «Байер» Леверкузен.
Местом проведения финала является стадион «Авива» в ирландском Дублине.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Команда из Бергамо, которую возглавляет Джанпьеро Гасперини, сыграет впервые в финале еврокубка. Весной Аталанта последовательно обыграла Спортинг Лиссабон (1:1, 2:1), Ливерпуль (3:0, 0:1) и Марсель (1:1, 3:0).
Байер из Леверкузена, победитель Бундеслиги 2023/24, ранее становился обладателем Кубка УЕФА 1987/88 и финалистом Лиги чемпионов 2001/02. Команда Хаби Алонсо в плей-офф устранила со своего пути Карабаха (2:2, 3:2), Вест Хэм (2:0, 1:1) и Рому (2:0, 2:2).
Где смотреть онлайн финал Лиги Европы Аталанта – Байер
Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команды уже гарантировали себе окончательные 2-е и 3-е места в таблице
У Артема все также 20 забитых мячей, у Беллингема и Серлота по 19 голов