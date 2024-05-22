Украина. Премьер лига22 мая 2024, 03:23 | Обновлено 22 мая 2024, 03:35
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Матч за выживание между Металлистом 1925 и Вересом пройдет без VAR
Семь матчей тура пройдут в одно время, 25 мая в 15:30, а машин VAR есть пять
22 мая 2024, 03:23 | Обновлено 22 мая 2024, 03:35
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В решающем матче сезона УПЛ за выживание между Металлистом 1925 и Вересом не будет использоваться система VAR.
Базовый день для финального тура сезона – 25 мая. ЛНЗ и Ворскла сыграют накануне в пятницу. Затем, 25 мая в 15:30, сыграют Заря с Колосом, а также шесть пар команд, в матчах которых что-то решается.
Всего есть 5 VAR-машин, и с помощью жребия было определено, что без видеоассистента арбитра пройдет матч за выживание между «Металлистом 1925» и «Вересом».
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