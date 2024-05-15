Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Клубы АПЛ собираются отменить VAR со следующего сезона. Что случилось?
Англия
15 мая 2024, 22:50 | Обновлено 15 мая 2024, 22:56
2270
6

Клубы АПЛ собираются отменить VAR со следующего сезона. Что случилось?

Представители 20 клубов соберутся на ежегодное собрание в Харрогейте 6 июня

15 мая 2024, 22:50 | Обновлено 15 мая 2024, 22:56
2270
6
Клубы АПЛ собираются отменить VAR со следующего сезона. Что случилось?
Getty Images/Global Images Ukraine

Клубы Английской Премьер-лиги собираются проголосовать по вопросу отмены использования системы видеопомощи арбитра VAR со следующего сезона.

В АПЛ пройдет голосование на ежегодном общем собрании клубов в следующем месяце (6 июня). На рассмотрение вынесено серьезное предложение об отмене системы видеоассистента арбитра (VAR) с начала следующего сезона 2024/25.

VAR используется в высшем дивизионе чемпионате Англии с 2019 года, помогая улучшить процесс принятия решений, а также заодно вызывая постоянные споры. В сезоне 2023/24 произошло множество спорных инцидентов, что усилило критику VAR и заставило некоторые команды и болельщиков усомниться в честности соревнований.

Клуб «Вулверхэмптон» официально представил в Премьер-лигу резолюцию, призывающую отменить VAR этим летом. Все это повлечет за собой голосование, когда представители 20 клубов соберутся на свое ежегодное собрание в Харрогейте 6 июня.

В заявлении «Вулверхэмптона» говорится:

«Этот шаг был сделан после тщательного рассмотрения и с величайшим уважением к Премьер-лиге, (судейскому органу) PGMOL и нашим коллегам-конкурентам. Нет никаких обвинений – мы все просто ищем наилучший возможный результат для футбола. И все заинтересованные стороны усердно работают, чтобы попытаться добиться успеха при внедрении дополнительных технологий.

Однако после пяти сезонов VAR в Премьер-лиге настало время для конструктивных и критических дебатов о ее будущем. Наша позиция заключается в том, что цена, которую мы платим за небольшое увеличение точности, противоречит духу нашей игры, и в результате мы должны убрать VAR с сезона 2024/25».

Представитель Премьер-лиги заявил: «Премьер-лига может подтвердить, что она будет способствовать обсуждению использования VAR с нашими клубами на ежегодном общем собрании в следующем месяце. Клубы имеют право выдвигать предложения на собраниях акционеров, и мы признаем обеспокоенность и проблемы, связанные с использованием VAR. Тем не менее, лига полностью поддерживает использование VAR и по-прежнему стремится вместе с PGMOL продолжать совершенствовать систему на благо игры и болельщиков».

«Волки» признали, что решение о введении VAR было «принято добросовестно и с учетом интересов футбола и Премьер-лиги», но заявили, что оно вызвало «многочисленные непреднамеренные негативные последствия, которые наносят ущерб отношениям между болельщиками и футболом, а также подрывают отношения между болельщиками и футболом и снижают ценность бренда Премьер-лиги».

«Вулвз» перечислили множество негативных последствий использования VAR:

  • Влияние на празднование гола и спонтанную страсть, которая делает футбол особенным.
  • Разочарование и растерянность на стадионах из-за длительных проверок VAR и плохой связи.
  • Более враждебная атмосфера с протестами, освистыванием гимна Премьер-лиги и выкрикиваниями против VAR.
  • Превышение первоначальной цели VAR по исправлению явных и очевидных ошибок, а теперь чрезмерный анализ субъективных решений и нарушение плавности и целостности игры.
  • Снижение ответственности судей на поле из-за системы VAR, что приводит к размыванию авторитета на поле.
  • Продолжаются ошибки, несмотря на VAR, и болельщики не могут принять человеческую ошибку после нескольких просмотров и повторов, что подрывает доверие к стандартам судейства.
  • Нарушение быстрого темпа Премьер-лиги из-за длительных проверок VAR и увеличения компенсированного времени, что приводит к чрезмерной продолжительности матчей.
  • Постоянные разговоры о решениях VAR часто затмевают сам матч и бросают тень на репутацию лиги.
  • Эрозия доверия и репутации, VAR подпитывает совершенно бессмысленные обвинения в коррупции.
  • За последние девять месяцев VAR оказался в центре множества громких споров.

Интересно, что единственной европейской топ-лигой, которая не использует VAR, является шведская Аллсвенскан.

По теме:
Известно, сыграет ли Мудрик на Евро-24, если сотрясение мозга подтвердится
ВИДЕО. Мудрик получил травму головы в матче с Брайтоном и покинул поле
Брайтон – Челси. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу VAR Вулверхэмптон судейство статьи эксклюзив
Николай Степанюк Источник: New York Times
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кривбасс сыграет в Лиге Европы. Днепр-1, Рух, Полесье оспорят путевки в ЛК
Футбол | 15 мая 2024, 21:25 0
Кривбасс сыграет в Лиге Европы. Днепр-1, Рух, Полесье оспорят путевки в ЛК
Кривбасс сыграет в Лиге Европы. Днепр-1, Рух, Полесье оспорят путевки в ЛК

Команды с 4-й и 5-й позиций в УПЛ попадут в Лигу конференций 2024/25

Легендарный клуб АПЛ предложил за Лунина €50 млн. Известен ответ Реала
Футбол | 15 мая 2024, 12:44 11
Легендарный клуб АПЛ предложил за Лунина €50 млн. Известен ответ Реала
Легендарный клуб АПЛ предложил за Лунина €50 млн. Известен ответ Реала

«Манчестер Юнайтед» хотел подписать украинца

Куртуа может внезапно покинуть Реал. Тибо имеет соблазнительные предложения
Футбол | 15.05.2024, 06:55
Куртуа может внезапно покинуть Реал. Тибо имеет соблазнительные предложения
Куртуа может внезапно покинуть Реал. Тибо имеет соблазнительные предложения
Фьюри обратился с просьбой к Усику относительно хода предстоящего боя
Бокс | 15.05.2024, 11:36
Фьюри обратился с просьбой к Усику относительно хода предстоящего боя
Фьюри обратился с просьбой к Усику относительно хода предстоящего боя
Золотой дубль. Шахтер в Ровно выиграл Кубок Украины у Ворсклы
Футбол | 15.05.2024, 20:59
Золотой дубль. Шахтер в Ровно выиграл Кубок Украины у Ворсклы
Золотой дубль. Шахтер в Ровно выиграл Кубок Украины у Ворсклы
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
anacreon
Після відміни ВАР всі ці люди почнуть осінню бігати і орати після кожного матчу, як несправедливо зарахували гол, бо був оффсайд. "Он, я бачу на повторі, там кілометровий оффсайд. Як суддя не побачив?"
Для того, аби не було істерик, тоді треба заборонити повтори спірних моментів з оффсайдами і порушеннями. Якщо суддя прийняв рішення, то воно правильне і нічого там дивитися 20 повторів.
Але серйлзно, мені б навіть хотілося, щоб вони відмінили вар. Тільки для того, аби побачити ці нові істерики. Бо вони просто забули, які раніше бігали.
А саме смішне це "Зниження відповідальності суддів на полі через систему VAR, що призводить до розмивання авторитету на полі".
Їм хочеться злитися на якогось одного суддю і у всьому його винити. А тепер не можуть. Бо рішення приймає якесь безлике вар.
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
Первый Среди Равных
Це рішення англійців, якщо воно пройде, буде настільки ж тупе, як і рішення вийти з Євросоюзу. Вчинять якусь незрозумілу нелогічну хрінь, потім лікті кусають. 
Ответить
0
TarasTaras94
Та без Вару куди більше спорів було. Бляха, проблема на варі, а рішеннях і інтерпретаціях суддів
Ответить
0
luceorius
 Не клуби, а лише один Вулверхемптон. Навряд чи більшість проголосує за скасування.
Ответить
0
ALM
А мене кумарить ВАР, коли зблизька попадають в руку і піля ВАРу назначають пєналь. Вживу навіть суддя поруч не встигає роздивитися, а ВАР "наварює" пєналь.
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Как выглядит таблица Ла Лиги после ничьей Жироны и победы Барселоны?
Как выглядит таблица Ла Лиги после ничьей Жироны и победы Барселоны?
14.05.2024, 07:30 2
Футбол
КАПЕЛЛО: «Де Дзерби? Третьесортный тренер, которого спонсирует Гвардиола»
КАПЕЛЛО: «Де Дзерби? Третьесортный тренер, которого спонсирует Гвардиола»
13.05.2024, 19:55 49
Футбол
Анчелотти оценил разгромный матч Реала, в котором Куртуа сделал 10 сейвов
Анчелотти оценил разгромный матч Реала, в котором Куртуа сделал 10 сейвов
15.05.2024, 07:49 4
Футбол
Бой Ломаченко провалился по подпискам PPV. На гонорар украинца не повлияло
Бой Ломаченко провалился по подпискам PPV. На гонорар украинца не повлияло
14.05.2024, 18:12 1
Бокс
Мичел оценил проигранный матч Жироны, в котором Довбик не сумел забить
Мичел оценил проигранный матч Жироны, в котором Довбик не сумел забить
15.05.2024, 08:01
Футбол
Рекордные гонорары. Стало известно, сколько Усик и Фьюри заработают за бой
Рекордные гонорары. Стало известно, сколько Усик и Фьюри заработают за бой
15.05.2024, 09:47 6
Бокс
Усик отреагировал на драку его команды с отцом Фьюри
Усик отреагировал на драку его команды с отцом Фьюри
14.05.2024, 07:37 1
Бокс
Легендарный Майк Тайсон назвал победителя боя Усик – Фьюри
Легендарный Майк Тайсон назвал победителя боя Усик – Фьюри
14.05.2024, 10:12 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем