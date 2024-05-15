Клубы АПЛ собираются отменить VAR со следующего сезона. Что случилось?

Клубы Английской Премьер-лиги собираются проголосовать по вопросу отмены использования системы видеопомощи арбитра VAR со следующего сезона.

В АПЛ пройдет голосование на ежегодном общем собрании клубов в следующем месяце (6 июня). На рассмотрение вынесено серьезное предложение об отмене системы видеоассистента арбитра (VAR) с начала следующего сезона 2024/25.

VAR используется в высшем дивизионе чемпионате Англии с 2019 года, помогая улучшить процесс принятия решений, а также заодно вызывая постоянные споры. В сезоне 2023/24 произошло множество спорных инцидентов, что усилило критику VAR и заставило некоторые команды и болельщиков усомниться в честности соревнований.

Клуб «Вулверхэмптон» официально представил в Премьер-лигу резолюцию, призывающую отменить VAR этим летом. Все это повлечет за собой голосование, когда представители 20 клубов соберутся на свое ежегодное собрание в Харрогейте 6 июня.

В заявлении «Вулверхэмптона» говорится:

«Этот шаг был сделан после тщательного рассмотрения и с величайшим уважением к Премьер-лиге, (судейскому органу) PGMOL и нашим коллегам-конкурентам. Нет никаких обвинений – мы все просто ищем наилучший возможный результат для футбола. И все заинтересованные стороны усердно работают, чтобы попытаться добиться успеха при внедрении дополнительных технологий.

Однако после пяти сезонов VAR в Премьер-лиге настало время для конструктивных и критических дебатов о ее будущем. Наша позиция заключается в том, что цена, которую мы платим за небольшое увеличение точности, противоречит духу нашей игры, и в результате мы должны убрать VAR с сезона 2024/25».

Представитель Премьер-лиги заявил: «Премьер-лига может подтвердить, что она будет способствовать обсуждению использования VAR с нашими клубами на ежегодном общем собрании в следующем месяце. Клубы имеют право выдвигать предложения на собраниях акционеров, и мы признаем обеспокоенность и проблемы, связанные с использованием VAR. Тем не менее, лига полностью поддерживает использование VAR и по-прежнему стремится вместе с PGMOL продолжать совершенствовать систему на благо игры и болельщиков».

«Волки» признали, что решение о введении VAR было «принято добросовестно и с учетом интересов футбола и Премьер-лиги», но заявили, что оно вызвало «многочисленные непреднамеренные негативные последствия, которые наносят ущерб отношениям между болельщиками и футболом, а также подрывают отношения между болельщиками и футболом и снижают ценность бренда Премьер-лиги».

«Вулвз» перечислили множество негативных последствий использования VAR:

Влияние на празднование гола и спонтанную страсть, которая делает футбол особенным.

Разочарование и растерянность на стадионах из-за длительных проверок VAR и плохой связи.

Более враждебная атмосфера с протестами, освистыванием гимна Премьер-лиги и выкрикиваниями против VAR.

Превышение первоначальной цели VAR по исправлению явных и очевидных ошибок, а теперь чрезмерный анализ субъективных решений и нарушение плавности и целостности игры.

Снижение ответственности судей на поле из-за системы VAR, что приводит к размыванию авторитета на поле.

Продолжаются ошибки, несмотря на VAR, и болельщики не могут принять человеческую ошибку после нескольких просмотров и повторов, что подрывает доверие к стандартам судейства.

Нарушение быстрого темпа Премьер-лиги из-за длительных проверок VAR и увеличения компенсированного времени, что приводит к чрезмерной продолжительности матчей.

Постоянные разговоры о решениях VAR часто затмевают сам матч и бросают тень на репутацию лиги.

Эрозия доверия и репутации, VAR подпитывает совершенно бессмысленные обвинения в коррупции.

За последние девять месяцев VAR оказался в центре множества громких споров.

Интересно, что единственной европейской топ-лигой, которая не использует VAR, является шведская Аллсвенскан.