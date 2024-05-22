Источник: три футболиста Днепра-1 летом могут перейти в Карпаты

Львовские «Карпаты» планируют усиление состава перед возвращением в УПЛ.

Команда Мирона Маркевича заинтересована в услугах трех футболистов «Днепра-1». В их числе: защитники Александр Сваток, Эдуард Сарапий, хавбек Валентин Рубчинский.

Кроме того, львовский клуб хотел бы заполучить вингера «Днепра-1» Алексея Гуцуляка, однако о его трансфере практически договорился другой клуб УПЛ. Этим футболистом раньше интересовалось киевское Динамо

«Карпаты» уверенно лидируют в Первой лиге (65 очков) и досрочно забронировали себе путевку в УПЛ.