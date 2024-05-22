Украина. Премьер лига22 мая 2024, 02:10 | Обновлено 22 мая 2024, 02:24
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Источник: три футболиста Днепра-1 летом могут перейти в Карпаты
Мирон Маркевич хочет заполучить Сватка, Сарапия и Рубчинского
22 мая 2024, 02:10 | Обновлено 22 мая 2024, 02:24
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Львовские «Карпаты» планируют усиление состава перед возвращением в УПЛ.
Команда Мирона Маркевича заинтересована в услугах трех футболистов «Днепра-1». В их числе: защитники Александр Сваток, Эдуард Сарапий, хавбек Валентин Рубчинский.
Кроме того, львовский клуб хотел бы заполучить вингера «Днепра-1» Алексея Гуцуляка, однако о его трансфере практически договорился другой клуб УПЛ. Этим футболистом раньше интересовалось киевское Динамо
«Карпаты» уверенно лидируют в Первой лиге (65 очков) и досрочно забронировали себе путевку в УПЛ.
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