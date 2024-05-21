Авагимян опроверг переход из Черноморца в Карпаты, журналист извинился
Максим Гиленко сообщил, что перепутал Артура Авагимяна и Ореста Кузыка
Хавбек одесского «Черноморца» Артур Авагимян опроверг информацию журналиста Максима Гиленко, что он переходит в львовские «Карпаты».
Авагимян: «Я игрок «Черноморца». Ни с кем контракт я не подписывал. Я доиграю сезон в «Черноморце», а затем у меня будет год контракта в «Александрии». Что будет летом – я не знаю».
Журналист УПЛ-ТБ Максим Гиленко принес извинения и сообщил, что перепутал Артура Авагимяна и Ореста Кузыка:
«Во время воскресного эфира на УПЛ-ТВ допустил ужасную ошибку. Вместо Ореста Кузыка отправил в «Карпаты» Артура Авагимяна. Вот просто имел в голове одну фамилию, а отправил совсем другую. Извиняюсь перед всеми причастными сторонами!»
В текущем сезоне Артур Авагимян сыграл за «Черноморец» 26 матчей и забил 5 голов.
В рамках недільного ефіру на УПЛ ТБ припустився жахливої помилки. Замість Ореста Кузика відправив у Карпати Артура Авагімяна. От просто мав у голові одне прізвище, а відправив зовсім інше.— Максим Гіленко (@MaxGilenko) May 20, 2024
Перепрошую у всіх причетних сторін!
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