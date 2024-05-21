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Украина. Премьер лига
21 мая 2024, 04:23 | Обновлено 21 мая 2024, 04:41
33
0

Авагимян опроверг переход из Черноморца в Карпаты, журналист извинился

Максим Гиленко сообщил, что перепутал Артура Авагимяна и Ореста Кузыка

21 мая 2024, 04:23 | Обновлено 21 мая 2024, 04:41
33
0
Авагимян опроверг переход из Черноморца в Карпаты, журналист извинился
ФК Черноморец. Артур Авагимян

Хавбек одесского «Черноморца» Артур Авагимян опроверг информацию журналиста Максима Гиленко, что он переходит в львовские «Карпаты».

Авагимян: «Я игрок «Черноморца». Ни с кем контракт я не подписывал. Я доиграю сезон в «Черноморце», а затем у меня будет год контракта в «Александрии». Что будет летом – я не знаю».

Журналист УПЛ-ТБ Максим Гиленко принес извинения и сообщил, что перепутал Артура Авагимяна и Ореста Кузыка:

«Во время воскресного эфира на УПЛ-ТВ допустил ужасную ошибку. Вместо Ореста Кузыка отправил в «Карпаты» Артура Авагимяна. Вот просто имел в голове одну фамилию, а отправил совсем другую. Извиняюсь перед всеми причастными сторонами!»

В текущем сезоне Артур Авагимян сыграл за «Черноморец» 26 матчей и забил 5 голов.

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Артур Авагимян Орест Кузык Черноморец Одесса Карпаты Львов трансферы УПЛ трансферы Александрия аренда игрока Первая лига Украины
Николай Степанюк Источник: Twitter
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