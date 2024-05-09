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  4. Карпаты проявляют интерес к полузащитнику Черноморца
Украина. Премьер лига
09 мая 2024, 12:47 |
414
0

Карпаты проявляют интерес к полузащитнику Черноморца

Футболист может покинуть Одессу и переехать во Львов

09 мая 2024, 12:47 |
414
0
Карпаты проявляют интерес к полузащитнику Черноморца
dynamo.kiev.ua. Орест Кузык

Как стало известно Sport.ua, «Карпаты», которые после довольно длительного перерыва возвращаются в УПЛ, хотят видеть в своих рядах полузащитника Ореста Кузыка, у которого 30 июня 2024 года заканчивается контракт с одесским «Черноморцем».

Орест Кузык – воспитанник львовских «Карпат», был в системе киевского «Динамо» и успел поиграть не только за несколько украинских команд, но и в Греции и на Кипре. Также в его активе есть 8 матчей в составе сборной Украины разных возрастных групп.

Отметим, что Орест Кузык есть среди шести потенциальных новичков, которыми «зелено-белые» хотят усилиться в летнее трансферное «окно».

Ранее главный тренер львовян Мирон Маркевич рассказал о своем отношении к арендованным футболистам.

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Орест Кузык Черноморец Одесса Карпаты Львов трансферы трансферы УПЛ Первая лига Украины инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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