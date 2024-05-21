Сын Анчелотти может возглавить середняка французской Лиги 1

Клуб Лиги 1 «Реймс» ищет замену главному тренеру Уиллу Стиллу, который принял решение покинуть свой пост в конце нынешнего сезона.

По информации французских СМИ, «Реймс» рассматривает кандидатуру сына и асситента Карло Анчелотти, Давиде Анчелотти.

Анчелотти-младший уже работал ассистентом своего отца в «Баварии», «Наполи» и «Эвертоне». Ранее сообщалось о том, что в услугах 34-летнего итальянского специалиста заинтересована «Севилья».

«Реймс» завершил нынешний сезон Лиги 1 на девятом месте в турнирной таблице.