Сын Анчелотти может возглавить середняка французской Лиги 1
В услугах Давиде Анчелотти заинтересован «Реймс»
Клуб Лиги 1 «Реймс» ищет замену главному тренеру Уиллу Стиллу, который принял решение покинуть свой пост в конце нынешнего сезона.
По информации французских СМИ, «Реймс» рассматривает кандидатуру сына и асситента Карло Анчелотти, Давиде Анчелотти.
Анчелотти-младший уже работал ассистентом своего отца в «Баварии», «Наполи» и «Эвертоне». Ранее сообщалось о том, что в услугах 34-летнего итальянского специалиста заинтересована «Севилья».
«Реймс» завершил нынешний сезон Лиги 1 на девятом месте в турнирной таблице.
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