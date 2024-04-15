Сын Анчелотти может возглавить Севилью

Сын Карло Анчелотти Давиде, который сейчас работает в тренерском штабе мадридского «Реала» по руководством своего отца, вскоре может начать самостоятельную тренерскую карьеру.

По информации испанского издания Marca, интерес к 34-летнему итальянскому специалисту проявляет «Севилья», которая рассматривает его как возможного главного тренера команды на следующий сезон.

Также на руках у Анчелотти-младшего есть предложение от неназванного клуба из АПЛ. Давиде Анчелотти работает ассистентом своего отца начиная с 2016 года.