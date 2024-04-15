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  4. Сын Анчелотти может возглавить Севилью
Испания
15 апреля 2024, 19:28 |
998
0

Сын Анчелотти может возглавить Севилью

Также Давиде Анчелотти интересуется один из клубов АПЛ

15 апреля 2024, 19:28 |
998
0
Сын Анчелотти может возглавить Севилью
Getty Images/Global Images Ukraine. Давиде Анчелотти

Сын Карло Анчелотти Давиде, который сейчас работает в тренерском штабе мадридского «Реала» по руководством своего отца, вскоре может начать самостоятельную тренерскую карьеру.

По информации испанского издания Marca, интерес к 34-летнему итальянскому специалисту проявляет «Севилья», которая рассматривает его как возможного главного тренера команды на следующий сезон.

Также на руках у Анчелотти-младшего есть предложение от неназванного клуба из АПЛ. Давиде Анчелотти работает ассистентом своего отца начиная с 2016 года.

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Давиде Анчелотти Карло Анчелотти Реал Мадрид Севилья
Источник Marca
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