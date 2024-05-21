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Чемпионат Европы
21 мая 2024, 16:42 |
807
0

Сборная Англии опубликовала расширенную заявку на Евро-2024

В нее вошли 33 игрока

21 мая 2024, 16:42 |
807
0
Сборная Англии опубликовала расширенную заявку на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт определился с расширенной заявкой из 33 футболистов на Евро-2026, в итоговую заявку должны войти 26 игроков. Как и сообщалось ранее, за бортом остались Маркус Рэшфорд и Рахим Стерлинг.

Заявка сборной Англии:

Вратари: Дин Хендерсон («Кристал Пэлас»), Джордан Пикфорд («Эвертон»), Аарон Рамсдейл («Арсенал»), Джеймс Траффорд («Бернли»).

Защитники: Джеррэд Брэнтуэйт («Эвертон»), Льюис Данк («Брайтон»), Джо Гомес («Ливерпуль»), Марк Гехи («Кристал Пэлас»), Эзри Конса («Астон Вилла»), Гарри Магуайр («Манчестер Юнайтед»), Джарелл Куанса («Ливерпуль»), Люк Шоу («Манчестер Юнайтед»), Джон Стоунз («Манчестер Сити»), Киран Триппьер («Ньюкасл Юнайтед»), Кайл Уокер («Манчестер Сити»).

Полузащитники: Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Джуд Беллингем («Реал» Мадрид), Конор Галлахер («Челси»), Кёртис Джонс («Ливерпуль»), Кобби Майну («Манчестер Юнайтед»), Деклан Райс («Арсенал»), Адам Уортон («Кристал Пэлас»).

Нападающие: Джаррод Боуэн («Вест Хэм»), Эберечи Эзе («Кристал Пэлас»), Фил Фоден («Манчестер Сити»), Энтони Гордон («Ньюкасл Юнайтед»), Джек Грилиш («Манчестер Сити»), Гарри Кейн («Бавария»), Джеймс Мэддисон («Тоттенхэм Хотспур»), Коул Палмер («Челси»), Букайо Сака («Арсенал»), Айвен Тоуни («Брентфорд»), Олли Уоткинс («Астон Вилла»).

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Олег Дидух Источник: Футбольная ассоциация Англии
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