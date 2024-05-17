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Лига Европы
Аталанта
22.05.2024 22:00 - : -
Байер
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Лига Европы
17 мая 2024, 06:51 | Обновлено 17 мая 2024, 07:10
102
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Аталанта – Байер. Финал Лиги Европы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 22 мая в 22:00 финальный матч второго еврокубкового турнира

17 мая 2024, 06:51 | Обновлено 17 мая 2024, 07:10
102
0
Аталанта – Байер. Финал Лиги Европы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УЕФА

​22 мая в 22:00 в финальном матче Лиги Европы 2023/24 играют «Аталанта» Бергамо и «Байер» Леверкузен.

Команды встречаются в ирландском Дублине на стадионе «Авива».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Итальянская Аталанта впервые вышла в финал еврокубкового турнира. Команда из Бергамо, которую возглавляет Джанпьеро Гасперини, в плей-офф обыграла Спортинг Лиссабон (1:1, 2:1), Ливерпуль (3:0, 0:1) и Марсель (1:1, 3:0).

Немецкий Байер был победителем Кубка УЕФА 1987/88 и финалистом Лиги чемпионов 2001/02. Команда из Леверкузена под руководством Хаби Алонсо в плей-офф Лиги Европы прошла Карабах (2:2, 3:2), Вест Хэм (2:0, 1:1) и Рому (2:0, 2:2).

Если Аталанта выиграет финал Лиги Европы и финиширует 5-й в Серии A, то Италия в следующем сезоне ЛЧ 2024/25 будет представлена 6 командами (Рома и Лацио ведут борьбу за 6-е место).

Если победу в финале одержит Байер, то вакантное место победителя ЛЕ в основном раунде Лиги чемпионов (а не в квалификации Q3) благодаря высокому клубному рейтингу получит португальская Бенфика с украинским голкипером Анатолием Трубиным.

Аталанта – Байер. Финал Лиги Европы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.

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Лига Европы Аталанта Байер смотреть онлайн
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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