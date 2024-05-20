Источник: Лунин закончил клубный сезон, два матча проведет Куртуа

По информации авторитетного издания Marca, последние два матча нынешнего сезона «Реала» отыграет вратарь Тибо Куртуа, который сперва выйдет на заключительный тур чемпионата Испании против «Бетиса», а затем сыграет с «Боруссией» Дортмунд в финале Лиги чемпионов.

Несмотря на то, что тренер Карло Анчелотти не критиковал, а только поддержал Андрея Лунина после четырех пропущенных голов в матче с «Вильярреалом», в команде отмечают, что в трех встречах Ла Лиги до того играл Куртуа и не пропустил ни одного гола.

В Реале считают, что Тибо заслужил провести последние две игры, однако позиции Лунина не изменились, а клуб продолжает работу над продлением контракта украинца.

Лунин после финала Лиги чемпионов 1 июня отправится в расположение сборной Украины для подготовки к Евро-2024.