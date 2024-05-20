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Испания
20 мая 2024, 18:10 | Обновлено 20 мая 2024, 18:11
424
0

Источник: Лунин закончил клубный сезон, два матча проведет Куртуа

Куртуа сыграет в чемпионате и Лиге чемпионов

20 мая 2024, 18:10 | Обновлено 20 мая 2024, 18:11
424
0
Источник: Лунин закончил клубный сезон, два матча проведет Куртуа
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

По информации авторитетного издания Marca, последние два матча нынешнего сезона «Реала» отыграет вратарь Тибо Куртуа, который сперва выйдет на заключительный тур чемпионата Испании против «Бетиса», а затем сыграет с «Боруссией» Дортмунд в финале Лиги чемпионов.

Несмотря на то, что тренер Карло Анчелотти не критиковал, а только поддержал Андрея Лунина после четырех пропущенных голов в матче с «Вильярреалом», в команде отмечают, что в трех встречах Ла Лиги до того играл Куртуа и не пропустил ни одного гола.

В Реале считают, что Тибо заслужил провести последние две игры, однако позиции Лунина не изменились, а клуб продолжает работу над продлением контракта украинца.

Лунин после финала Лиги чемпионов 1 июня отправится в расположение сборной Украины для подготовки к Евро-2024.

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Андрей Лунин Тибо Куртуа Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Иван Зинченко Источник: Marca
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