Мидлсбро шокировал Челси в Кубке лиги. Мудрик вышел во втором тайме
«Синие» проиграли первый полуфинальный матч
Во вторник, 9 января, состоялся первый матч 1/2 финала Кубка английской лиги по футболу, в котором встретились «Мидлсбро» и лондонский «Челси». Игра прошла в Мидлсбро на стадионе «Риверсайд».
Подопечные Маурисио Почеттино сенсационно проиграли со счётом 1:0. Единственный гол в матче хозяева провели в первом тайме усилиями Хэйдена Хекни.
Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик начал матч на скамье для запасных и вышел на поле на 63-й минуте.
Ответный матч «Челси» сыграет 23 января на «Стэмфорд Бридж».
Кубок английской лиги. Полуфинал, 9 января.
Мидлсбро – Челси – 1:0
Гол: Хекни, 37.
Мидлсбро: Гловер, Фрай, Энгель, ван ден Берг, Бангура (Кларк, 20), Джонс, Хаусон, Крукс, Барлейзер, Хекни, Латте-Лат (Коберн, 5).
Челси: Петрович, Гюсто (Гилкрист, 90), Тиаго Силва, Дисаси, Колуилл, Галлахер, Фернандес (Броя, 63), Кайседо, Палмер, Стерлинг, Мадуэке (Мудрик, 63).
Defeat in the first leg.#CFC | #CarabaoCup pic.twitter.com/gznA6BYXiC— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 9, 2024
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спокойно методично разобрались
Мідлсбор молодці, гарний гол.
Челсі змарнували всі свої моменти, били по горобцям, намагалися створювати, але в результаті пішли з поля лузерами. Якщо вже з двох метрів не забивати, то я вже не знаю.. хоч би в стійку хтось влучив.
Почеттіні не підходить челсюкам, це всі давно бачать. окрім керівництва цих самих челсюків.