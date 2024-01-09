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  4. Мидлсбро шокировал Челси в Кубке лиги. Мудрик вышел во втором тайме
Кубок английской лиги
Мидлсбро
09.01.2024 22:00 – FT 1 : 0
Челси
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Англия
09 января 2024, 23:58 | Обновлено 10 января 2024, 00:16
2225
44

Мидлсбро шокировал Челси в Кубке лиги. Мудрик вышел во втором тайме

«Синие» проиграли первый полуфинальный матч

09 января 2024, 23:58 | Обновлено 10 января 2024, 00:16
2225
44
Мидлсбро шокировал Челси в Кубке лиги. Мудрик вышел во втором тайме
Getty Images/Global Images Ukraine. Мидлсбро – Челси

Во вторник, 9 января, состоялся первый матч 1/2 финала Кубка английской лиги по футболу, в котором встретились «Мидлсбро» и лондонский «Челси». Игра прошла в Мидлсбро на стадионе «Риверсайд».

Подопечные Маурисио Почеттино сенсационно проиграли со счётом 1:0. Единственный гол в матче хозяева провели в первом тайме усилиями Хэйдена Хекни.

Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик начал матч на скамье для запасных и вышел на поле на 63-й минуте.

Ответный матч «Челси» сыграет 23 января на «Стэмфорд Бридж».

Кубок английской лиги. Полуфинал, 9 января.

Мидлсбро – Челси – 1:0

Гол: Хекни, 37.

Мидлсбро: Гловер, Фрай, Энгель, ван ден Берг, Бангура (Кларк, 20), Джонс, Хаусон, Крукс, Барлейзер, Хекни, Латте-Лат (Коберн, 5).

Челси: Петрович, Гюсто (Гилкрист, 90), Тиаго Силва, Дисаси, Колуилл, Галлахер, Фернандес (Броя, 63), Кайседо, Палмер, Стерлинг, Мадуэке (Мудрик, 63).

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Источник Sport.ua
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Комментарии 44
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Gargantua
почему шокировал?
спокойно методично разобрались
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+8
Alehandro
Челсі - безнадійне. Просто з флангу на фланг м"яча перекатують... жодної ідеї у грі нема. чим там почеттіно займається - загадка
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+7
Vovan78
Челсі грає як гівно. Незрозуміло, яку гру Почетіно намагається побудувати в команді, але на даний момент це дно! Бий біжи ось основний принцип гри сьогодні. Мільярд фунтів на трансфери можна засунути в сраку!
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+6
VARioR
Боро цілком, для кубкового матчу, добре зіграв. Забив не дурачка, не рикошет чи пенальті, а робочий, гарний гол , плюс дисципліновано старались оборонятись. А Челсі, хоч і огидно грало, проте мало купу моментів. І хто для них винен, що реалізувати нема кому -- один Палмер скільки моментів запоров. То що їх Почеттіно вчить, мабуть, по горобцях бити?.
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+3
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Liverpool-FС
Поки Челсі не стане командою, до тих пір вони будуть влітати всім підряд, бігає стадо баранів, кожен грає сам по собі. Так їм і треба.
Мідлсбор молодці, гарний гол.
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+3
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Pavel_i_CO
Їх вже навіть команда з пєрдіва виносить. Погано, що буде матч-відповідь, але сподіваємось, що Мідлсбро, заслужено, потрапить у фінал Кубка Ліги 
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+3
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🔱Avtoigor🔱
Хоч у Мідлсбор не було стільки моментів як у Челсі, але вони скористалися своїм і здобули результат. Рахунок на табло, все інше немає значення. 
Челсі змарнували всі свої моменти, били по горобцям, намагалися створювати, але в результаті пішли з поля лузерами. Якщо вже з двох метрів не забивати, то я вже не знаю.. хоч би в стійку хтось влучив.
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+2
pol-55
Все Мудрик,Мудрик,от Палмер так прям мега *звезда*.P.S.Челсі нічого не допоможе,хіба би зняли *сиву шапку*перед Абрамовичем.
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+1
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Андрей Залищук
Мудрик попав не в ту команду, був би він в умовному Ньюкаслі хоча б, там би розкрився краще, Челсі зараз це дно якесь
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+1
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Octopus
Поч не выиграл ни одного трофея в Тоттенхеме. Почему в Челси должно быть иначе?
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+1
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Viktor Shuper
Челсі настільки нуляче, що умовний середняк нашого чемпу цікавіше б виглядав за них. і я не жартую зараз
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+1
Viktor Shuper
позорища. якщо хтось думає, що у матчі-відповіді членсі порве Мідлсбро, то ви дуже наївні) з такою грою максимум що челсі може порвати - труси на собі. гра просто повне дно. Мудрик вийшов невідомо для чого, він нулячий абсолютно, хоча в такому Челсі зараз вся команда насправді нуляча. тим не менш від Мудрика жодного загострення не було, навпаки. втратив м'яч у простій ситуації - стадіон вибухнув.
Почеттіні не підходить челсюкам, це всі давно бачать. окрім керівництва цих самих челсюків.
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+1
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Volodymyr Shevchenko
Фио Болонья - вот где унылое говно)) как вся серия а
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0
Viktor Shuper
в другому таймі я все чекав коли Челсі попре по-справжньому відігруватися. але вони так грали, ніби їм пофігу що вони летять клубу з нижчої ліги. може, так воно і є, їм пофігу
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0
Kaftan
Щоби Челсі заграло, потрібно підписати Де Дзербі. В нього немає, авторитетів. А в недолугого Почетіно, Стерлінг буде в основі, навіть з полосканою ногою. Ні плану, на гру, ні заміни. Нічого недотренер не вгадав🤦 ні пасу, ні щвидкості, гра як в школі. Всі хочуть забити гол. Мені здається, що Почетіно аферист, ніякий він, не спеціаліст. Тому що так не розбиратись в футболі🤦. Якщо він так не любить Мудрика,  то хоть його в старті постав. Забʼєте гол, можеш міняти. Не не випускати, коли вже пропустили, і соперник, поставив автобус🤷
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-1
Андрей Шевченко
Каріка в МЮ, пудрика в сраку...як він і любить.
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-5
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Volodymyr Shevchenko
Та де там шокував, автобусом своїм? Малой кровью членси отыграл, и усьо, в ответном матче вынесут. Такая игра никому не нужна
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-6
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