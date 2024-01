Мидлсбро шокировал Челси в Кубке лиги. Мудрик вышел во втором тайме

Во вторник, 9 января, состоялся первый матч 1/2 финала Кубка английской лиги по футболу, в котором встретились «Мидлсбро» и лондонский «Челси». Игра прошла в Мидлсбро на стадионе «Риверсайд».

Подопечные Маурисио Почеттино сенсационно проиграли со счётом 1:0. Единственный гол в матче хозяева провели в первом тайме усилиями Хэйдена Хекни.

Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик начал матч на скамье для запасных и вышел на поле на 63-й минуте.

Ответный матч «Челси» сыграет 23 января на «Стэмфорд Бридж».

Кубок английской лиги. Полуфинал, 9 января.

Мидлсбро – Челси – 1:0

Гол: Хекни, 37.

Мидлсбро: Гловер, Фрай, Энгель, ван ден Берг, Бангура (Кларк, 20), Джонс, Хаусон, Крукс, Барлейзер, Хекни, Латте-Лат (Коберн, 5).



Челси: Петрович, Гюсто (Гилкрист, 90), Тиаго Силва, Дисаси, Колуилл, Галлахер, Фернандес (Броя, 63), Кайседо, Палмер, Стерлинг, Мадуэке (Мудрик, 63).

