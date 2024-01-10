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Кубок английской лиги
Мидлсбро
09.01.2024 22:00 – FT 1 : 0
Челси
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
10 января 2024, 01:30 | Обновлено 10 января 2024, 01:44
109
0

Мидлсбро – Челси – 1:0. Полчаса для Мудрика. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор первого матча 1/2 финала Кубка английской лиги

10 января 2024, 01:30 | Обновлено 10 января 2024, 01:44
109
0
Мидлсбро – Челси – 1:0. Полчаса для Мудрика. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Вечером 9 января, состоялся первый матч 1/2 финала Кубка английской лиги.

Команда Чемпионшипа «Мидлсбро» дома нанесла поражение «Челси» со счетом 1:0.

Единственный в матче гол для хозяев поля забил Хейден Хэкни на 37-й минуте.

Украинский вингер Михаил Мудрик вышел на поле у синих на замену на 63-й минуте.

Ответный матч команды проведут 23 января в Лондоне на «Стэмфорд Бридж».

Кубок английской лиги 2023/24

1/2 финала. Первый матч, 9 января

Мидлсбро – Челси – 1:0

Гол: Хейден Хэкни, 37.

Видеообзор матча

События матча

37’
ГОЛ ! Мяч забил Хейден Хэкни (Мидлсбро).
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Мидлсбро Михаил Мудрик Челси Кубок английской лиги по футболу видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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