Вечером 9 января, состоялся первый матч 1/2 финала Кубка английской лиги.

Команда Чемпионшипа «Мидлсбро» дома нанесла поражение «Челси» со счетом 1:0.

Единственный в матче гол для хозяев поля забил Хейден Хэкни на 37-й минуте.

Украинский вингер Михаил Мудрик вышел на поле у синих на замену на 63-й минуте.

Ответный матч команды проведут 23 января в Лондоне на «Стэмфорд Бридж».

Кубок английской лиги 2023/24

1/2 финала. Первый матч, 9 января

Мидлсбро – Челси – 1:0

Гол: Хейден Хэкни, 37.

Видеообзор матча