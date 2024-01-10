Мидлсбро – Челси – 1:0. Полчаса для Мудрика. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор первого матча 1/2 финала Кубка английской лиги
Вечером 9 января, состоялся первый матч 1/2 финала Кубка английской лиги.
Команда Чемпионшипа «Мидлсбро» дома нанесла поражение «Челси» со счетом 1:0.
Единственный в матче гол для хозяев поля забил Хейден Хэкни на 37-й минуте.
Украинский вингер Михаил Мудрик вышел на поле у синих на замену на 63-й минуте.
Ответный матч команды проведут 23 января в Лондоне на «Стэмфорд Бридж».
Кубок английской лиги 2023/24
1/2 финала. Первый матч, 9 января
Мидлсбро – Челси – 1:0
Гол: Хейден Хэкни, 37.
Видеообзор матча
События матча
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