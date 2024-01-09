Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мидлсбро – Челси. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Кубка лиги Англии
Кубок английской лиги
Мидлсбро
09.01.2024 22:00 - : -
Челси
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
09 января 2024, 01:02 | Обновлено 09 января 2024, 01:12
108
0

Мидлсбро – Челси. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Кубка лиги Англии

Поединок состоится 9 января в 22:00 по Киеву

09 января 2024, 01:02 | Обновлено 09 января 2024, 01:12
108
0
Мидлсбро – Челси. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Кубка лиги Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

9 января на «Риверсайд» пройдет 1-й матч полуфинала Кубка Лиги Англии, в котором «Мидлсбро» встретится с «Челси». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Мидлсбро

Команда по ходу прошлого сезона получила на пост главного тренера Майкла Каррика. Легенда как футболист, он как менеджер фактически получал первый опыт, но успешный: превратил кризисный коллектив в участника плей-офф за выход в Премьер-лигу. Тогда он был не успешен, но всем казалось, что следующий цикл будет более успешен, и клуб поборется за прямую путевку в АПЛ. Но вместо этого речники провалили старт, проиграв 5 из 6 первых поединков, да и потом уступали четырежды в 5 матчах. В итоге даже неплохие прочие отрезки не позволяют закрепиться в топ-6. Зато в другом формате команда хороша, достигнув полуфинальной стадии. Да, у нее были простые соперники, достаточно сказать, что в 1/4 разгромили Порт Вейл. Но при этом уже взято 5 побед кряду. В формате кубка страны с Астон Виллой проиграли 0:1.

Челси

Клуб не смог ощутимо прибавить по сравнению с прошлым сезоном в Премьер-Лиге. Нет, какой-то прогресс есть, но, во-первых, несложно выдать результат выше, чем место в нижней части турнирной таблицы в 2022/2023, во-вторых, приглашая Почеттино и тратя рекордные сотни миллионов на новичков, ждали явно большего, чем просто пребывания в топ-10. Как-то отвести от себя удар в виде ярости болельщиков позволит успех в других турнирах. В кубке страны пенсионеры с Престоном покуражились, забив четырежды. Ну, а ближе всего Мудрик и компания к титулу в Кубке Лиги. Они бы вылетели в четвертьфинале, если бы не как раз Михаил, подстерег ошибку защиты Ньюкасла и сравнял на 90+ минутах. Уже потом была удачная серия пенальти, что отправила в следующий раунд.

Статистика личных встреч

9 раз кряду выигрывали синие. В том числе они выбивали в 2022-м году речников в кубковом формате, победив на этой же арене 2:0.

Прогноз

Букмекерские конторы закономерно считают фаворитом пары гостей. Согласимся и поставим на то, что Мудрик и компания выиграют (коэффициент - 1,6).

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Уиган – Манчестер Юнайтед – 0:2. Далот и Бруну. Видео голов и обзор
Ман Юнайтед обыграл на выезде Уиган и вышел в 1/16 финала Кубка Англии
Трансфер Мудрика в Челси входит в топ-5 самых дорогих переходов зимы
Мидлсбро Челси Кубок Англии по футболу прогнозы прогнозы на футбол Михаил Мудрик
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Палмейрас продал в клуб из рф вингера, которым ранее интересовался Шахтер
Футбол | 08 января 2024, 23:05 0
Палмейрас продал в клуб из рф вингера, которым ранее интересовался Шахтер
Палмейрас продал в клуб из рф вингера, которым ранее интересовался Шахтер

Артур решил перебраться в чемпионат страны, которая отстранена от футбольной цивилизации

ФОТО. Легенда Динамо в третий раз стал отцом
Футбол | 08 января 2024, 15:14 10
ФОТО. Легенда Динамо в третий раз стал отцом
ФОТО. Легенда Динамо в третий раз стал отцом

У Олега Гусева родился сын

ВИДЕО. Бой все ближе. Усик показал свою форму перед поединком с Фьюри
Бокс | 08.01.2024, 18:50
ВИДЕО. Бой все ближе. Усик показал свою форму перед поединком с Фьюри
ВИДЕО. Бой все ближе. Усик показал свою форму перед поединком с Фьюри
Ребров назвал команды УПЛ, которые его больше всего поразили в первом круге
Футбол | 08.01.2024, 11:26
Ребров назвал команды УПЛ, которые его больше всего поразили в первом круге
Ребров назвал команды УПЛ, которые его больше всего поразили в первом круге
Разбалованные неудачники. Как боссы Бирмингема подложили свинью Уэйну Руни
Футбол | 08.01.2024, 18:23
Разбалованные неудачники. Как боссы Бирмингема подложили свинью Уэйну Руни
Разбалованные неудачники. Как боссы Бирмингема подложили свинью Уэйну Руни
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Небывалые цифры. Известно, сколько заработают Джошуа и Нганну за очный бой
Небывалые цифры. Известно, сколько заработают Джошуа и Нганну за очный бой
07.01.2024, 20:48 3
Бокс
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге снова обрушился. Изначально был 1250
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге снова обрушился. Изначально был 1250
07.01.2024, 21:31 11
Футбол
Два украинца попали в рейтинг самых богатых боксеров в истории
Два украинца попали в рейтинг самых богатых боксеров в истории
08.01.2024, 14:20 6
Бокс
Стало известно, в каких чемпионатах может продолжить карьеру Коноплянка
Стало известно, в каких чемпионатах может продолжить карьеру Коноплянка
07.01.2024, 17:48 51
Футбол
Мудрик, Судаков и другие игроки молодежной сборной обратились к Макрону
Мудрик, Судаков и другие игроки молодежной сборной обратились к Макрону
07.01.2024, 12:34 2
Футбол
Коко ГОФФ: «То, что сделала Элина, вдохновляет»
Коко ГОФФ: «То, что сделала Элина, вдохновляет»
07.01.2024, 09:25 1
Теннис
Выбрал УАФ. Шевченко отказался возглавить европейскую сборную
Выбрал УАФ. Шевченко отказался возглавить европейскую сборную
07.01.2024, 17:21 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем