9 января на «Риверсайд» пройдет 1-й матч полуфинала Кубка Лиги Англии, в котором «Мидлсбро» встретится с «Челси». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Мидлсбро

Команда по ходу прошлого сезона получила на пост главного тренера Майкла Каррика. Легенда как футболист, он как менеджер фактически получал первый опыт, но успешный: превратил кризисный коллектив в участника плей-офф за выход в Премьер-лигу. Тогда он был не успешен, но всем казалось, что следующий цикл будет более успешен, и клуб поборется за прямую путевку в АПЛ. Но вместо этого речники провалили старт, проиграв 5 из 6 первых поединков, да и потом уступали четырежды в 5 матчах. В итоге даже неплохие прочие отрезки не позволяют закрепиться в топ-6. Зато в другом формате команда хороша, достигнув полуфинальной стадии. Да, у нее были простые соперники, достаточно сказать, что в 1/4 разгромили Порт Вейл. Но при этом уже взято 5 побед кряду. В формате кубка страны с Астон Виллой проиграли 0:1.

Челси

Клуб не смог ощутимо прибавить по сравнению с прошлым сезоном в Премьер-Лиге. Нет, какой-то прогресс есть, но, во-первых, несложно выдать результат выше, чем место в нижней части турнирной таблицы в 2022/2023, во-вторых, приглашая Почеттино и тратя рекордные сотни миллионов на новичков, ждали явно большего, чем просто пребывания в топ-10. Как-то отвести от себя удар в виде ярости болельщиков позволит успех в других турнирах. В кубке страны пенсионеры с Престоном покуражились, забив четырежды. Ну, а ближе всего Мудрик и компания к титулу в Кубке Лиги. Они бы вылетели в четвертьфинале, если бы не как раз Михаил, подстерег ошибку защиты Ньюкасла и сравнял на 90+ минутах. Уже потом была удачная серия пенальти, что отправила в следующий раунд.

Статистика личных встреч

9 раз кряду выигрывали синие. В том числе они выбивали в 2022-м году речников в кубковом формате, победив на этой же арене 2:0.

Прогноз

Букмекерские конторы закономерно считают фаворитом пары гостей. Согласимся и поставим на то, что Мудрик и компания выиграют (коэффициент - 1,6).