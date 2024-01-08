Кубок английской лиги
Англия08 января 2024, 13:53 |
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Мидлсбро – Челси. Полуфинал Кубка лиги. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 9 января полуфинальный матч Кубка английской лиги
08 января 2024, 13:53 |
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Во вторник, 9 января, состоится первый матч 1/2 финала Кубка английской лиги по футболу, в котором встретятся лондонский «Челси» и «Мидлсбро». Игра пройдет в Миддлсбро на стадионе «Риверсайд».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta.
Мидлсбро – Челси. Полуфинал Кубка лиги. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Мидлсбро – Челси. Полуфинал Кубка лиги. Смотреть онлайн. LIVE трансляцияСмотреть трансляцию
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