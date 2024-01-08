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Кубок английской лиги
Мидлсбро
09.01.2024 22:00 - : -
Челси
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
08 января 2024, 13:53 |
131
0

Мидлсбро – Челси. Полуфинал Кубка лиги. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 9 января полуфинальный матч Кубка английской лиги

08 января 2024, 13:53 |
131
0
Мидлсбро – Челси. Полуфинал Кубка лиги. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Челси

Во вторник, 9 января, состоится первый матч 1/2 финала Кубка английской лиги по футболу, в котором встретятся лондонский «Челси» и «Мидлсбро». Игра пройдет в Миддлсбро на стадионе «Риверсайд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta.

Мидлсбро – Челси. Полуфинал Кубка лиги. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Мидлсбро – Челси. Полуфинал Кубка лиги. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Источник Sport.ua
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