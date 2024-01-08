Во вторник, 9 января, состоится первый матч 1/2 финала Кубка английской лиги по футболу, в котором встретятся лондонский «Челси» и «Мидлсбро». Игра пройдет в Миддлсбро на стадионе «Риверсайд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta.

Мидлсбро – Челси. Полуфинал Кубка лиги. Смотреть онлайн. LIVE трансляция