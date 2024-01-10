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Кубок английской лиги
Мидлсбро
09.01.2024 22:00 – FT 1 : 0
Челси
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Англия
10 января 2024, 03:45 | Обновлено 10 января 2024, 04:38
553
1

ПОЧЕТТИНО: «Мы допустили несколько ошибок, и соперник нас наказал»

Главный тренер «Челси» прокомментировал поражение от «Мидлсбро»

10 января 2024, 03:45 | Обновлено 10 января 2024, 04:38
553
1
ПОЧЕТТИНО: «Мы допустили несколько ошибок, и соперник нас наказал»
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино

Вечером 9 января состоялся первый матч 1/2 финала Кубка английской лиги. Команда Чемпионшипа «Мидлсбро» дома нанесла поражение «Челси» со счетом 1:0. Единственный в матче гол для хозяев поля забил Хейден Хэкни на 37-й минуте.

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал матч так:

«Сегодня давление было хорошим и интенсивным, мы не можем ничего сказать. Мы допустили несколько ошибок в первом тайме, дали им шансы забить, а потом соперник был агрессивным и жестким. Они играют в переходе с контратакой и в защите очень глубоко, и нам было сложно прорваться. У нас было слишком много шансов забить, но мы не забили, это футбол. Мы разочарованы, но это только первая половина противостояния. Нам нужно быть позитивными.

Мы допустили некоторые ошибки, и нас за это наказали, в футболе такое случается. Нам нужно атаковать. Если оценивать игру, то в целом мы были лучше. Мы создали больше моментов и имели явные шансы. Но не забили. Так происходит в этом сезоне, было много игр, которые мы не выиграли, потому что имели недостаточную реализацию. Нам не хватает голов, но мы создаем моменты. Создаем много моментов, но не забиваем их, а если ты не забиваешь, то победить сложно.

Ответная игра? У нас есть 14 дней, и мы можем восстановить некоторых игроков. В конце концов, некоторые игроки смогут помочь, но сейчас у нас есть еще одна игра, и нам нужно восстановиться. Мы думаем о «Фулхэме», будем двигаться дальше. Нас ожидает вторая игра, похожая на сегодняшнюю. У нас есть 90 минут на игру, и мы постараемся забить голы и выиграть матч. А если нет, то это будет наша ошибка.

Мы разочарованы. У нас есть 90 минут на Стэмфорд Бридж, и через две недели мы будем уверены, что сможем изменить реальность».

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Мидлсбро Челси Кубок английской лиги по футболу Маурисио Почеттино пресс-конференция
Источник BBC
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Андрей Шевченко
Головна помилка , це вихід інстатьолкі....після цього всім стало зрозуміло, що Боро переможе.
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