Артета непобедим в последних матчах против Манчестер Сити

Микель Артета и «Арсенал» не проигрывают подопечным Жузепа Гвардиолы уже пять матчей подряд (2 победы, 3 ничьи).

2 февраля состоялся поединок 24-го тура Премьер-лиги между командами «Арсенал» и «Манчестер Сити». Встреча завершилась разгромной победой «канониров» со счетом 5:1.

До Артеты только два тренера не проигрывали команде Гвардиолы в течение пяти матчей подряд: Томас Тухель (2016-2021) и Юрген Клопп (2021-2022).

«Арсенал» в этой кампании АПЛ располагается на второй строчке в турнирной таблице (14 побед, 8 ничьих, 2 поражения).

