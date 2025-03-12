«Гораздо больше опыта». Ковач прокомментировал предстоящий матч с Лиллем
Хорватский тренер дал несколько комментариев перед ответным матчем 1/8 финала
Хорватский главный тренер дортмундской «Боруссии» Нико Ковач прокомментировал предстоящий ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором его команда сыграет с «Лиллем». Первая встреча завершилась со счетом 1:1.
Ответным матч начнется 12 марта в 22:00 по киевскому времени.
«Это 50 на 50. Первый матч был равным, так что игра будет очень близкой. У моей команды гораздо больше опыта, и я надеюсь, что это сыграет решающую роль. Мы были слишком пассивны во втором тайме первого матча. Мы должны бегать за мячом. Мы должны сделать это завтра».
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