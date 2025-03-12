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  4. Виктор ЛЕОНЕНКО: «Еще одна ничья Динамо и головы полетят»
Украина. Премьер лига
12 марта 2025, 12:16 |
1359
8

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Еще одна ничья Динамо и головы полетят»

Бывший нападающий киевлян высказался о ничьей против «Зари»

12 марта 2025, 12:16 |
1359
8
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Еще одна ничья Динамо и головы полетят»
Футбол 1/2/3. Виктор Леоненко

Бывший нападающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко прокомментировал ничью столичного клуба в матче 21-го тура УПЛ против луганской «Зари» (2:2):

«Знаю, что 2:2 сыграли. Перед этим с ЛНЗ отскочили. Путри хоть подарок сделали? Это уже нервы, когда так вытаскиваешь случайно матчи. В нашем чемпионате нельзя еле-еле побеждать. Представляете, какой вид мы в еврокубках будем иметь? Уверен, что до Лиги чемпионов не дойдет никто. «Шахтер» вон тоже раздает очки налево и направо. Вот тебе и лидеры.

В итоге «Александрия» еще может всех усыпить. Еще одна ничья «Динамо» и, возможно, головы полетят. Григорий Михайлович Суркис может сделать выводы».

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Динамо Киев Виктор Леоненко чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Динамо - Заря
Дмитрий Вус Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 8
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AK.228
Та какие головы!?))
Будет третья звезда на логотипе и Суркис довольный 
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+1
potemkin78
он сам в это верит?
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0
romario1501
Шахтар втрачає очки дві гри підряд, і щоб відволікти увагу вилізли ЙоЙо Сабо і ЯЯ Лєон)))
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0
serhiy
Експерти в екстазі ,леон виліз,йожик висрався. Кого ще не було ? Вроді,останній обсирон від шлюхтьора був !!! ексПерди !
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-1
Показать Скрыть 1 ответ
Владислав Ткаченко
какие задроты вечно тут минусуют за правду против суркезов и мертвого динамо
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-2
Владислав Ткаченко
все выводы Сурок делает в казино  Монако
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-2
kadaad
Сурок и выводы!? 
Ответить
-2
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