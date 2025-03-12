Виктор ЛЕОНЕНКО: «Еще одна ничья Динамо и головы полетят»

Бывший нападающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко прокомментировал ничью столичного клуба в матче 21-го тура УПЛ против луганской «Зари» (2:2):

«Знаю, что 2:2 сыграли. Перед этим с ЛНЗ отскочили. Путри хоть подарок сделали? Это уже нервы, когда так вытаскиваешь случайно матчи. В нашем чемпионате нельзя еле-еле побеждать. Представляете, какой вид мы в еврокубках будем иметь? Уверен, что до Лиги чемпионов не дойдет никто. «Шахтер» вон тоже раздает очки налево и направо. Вот тебе и лидеры.

В итоге «Александрия» еще может всех усыпить. Еще одна ничья «Динамо» и, возможно, головы полетят. Григорий Михайлович Суркис может сделать выводы».