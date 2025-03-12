ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты заключили контракт с 18-летним игроком Ботафого

Львовские «Карпаты» официально подписали контракт с 18-летним бразильцем с «Ботафого» Фабиано Родригесом Перейрой.

Пресс-служба украинского клуба не разглашает информацию о сумме трансфера и контракте игрока, однако известный сайт Transfermartkt сообщил, что стороны заключили договор о сотрудничестве до конца лета 2027 года.

«Очень рад быть здесь. Я сфокусирован на том, чтобы как можно лучше проявить себя в «Карпатах». Я люблю играть в атаке, мне нравится создавать моменты для партнеров и забивать голы. Раньше я никогда не был в Украине, но у меня достаточно информации об этой стране. В частности, мне известно, что в Киеве в 2018 году проходил финал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем». У меня большие надежды от перехода в «Карпаты» и я буду делать все, чтобы продемонстрировать свои лучшие качества», – сказал Перейра.

Начал вингер заниматься футболом в академии «Флуминенсе», далее Фабионо перешел в «Ботафого». За молодежную команду «одинокой звезды» Перейра отыграл 22 матча, в которых отличился пятью голами.

В мае 2024 года в Кубке Бразилии игрок дебютировал на уровне главной команды «Ботафого». Также футболисту удалось сыграть в Кубке Либертадорес и бразильской Серии А. В итоге Фабиано сыграл три поединка за «Ботафого», но отличиться полезным действием вингеру не удалось.