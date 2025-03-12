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  4. Венсан КОМПАНИ: «Целью было выиграть первый тайм»
Лига чемпионов
12 марта 2025, 11:31 |
109
0

Венсан КОМПАНИ: «Целью было выиграть первый тайм»

Главный тренер «Баварии» прокомментировал победу над «Байером»

12 марта 2025, 11:31 |
109
0
Венсан КОМПАНИ: «Целью было выиграть первый тайм»
УЕФА. Венсан Компани

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани прокомментировал победу над леверкузенским «Байером» (2:0, 5:0 по сумме двух встреч) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов:

«Первое, что я хочу сказать – это большой комплимент ребятам, которые выступили. Конечно, две победы важны для нас, но они не решают судьбу сезона. Было непросто с самого начала. Разница в счете – это еще не все, но это были 2 хорошие игры с нашей стороны.

Поскольку мы играем против топ-команды, не всегда можно быть уверенным, что забьем гол. Целью было выиграть первый тайм. В перерыве была цель выиграть второй тайм. Если вы помните о том, что вы должны выиграть, вы остаетесь опасными, и баланс сегодня был хорошим.

Мотивация Кейна, его личная мотивация – это то, о чем мне не нужно много говорить. Это помогает, когда у вас есть топ-игрок, который хочет бегать, хочет соревноваться, как молодой футболист. Когда ты видишь, как он готовится, тогда, как тренер, ты остаешься спокойным. Неудивительно, что он провел 2 хорошие игры против Леверкузена.

Когда дела идут хорошо, я стараюсь оставаться скромным в такие моменты. Мы выиграли, но здесь не будет никаких больших заявлений, которые можно было бы сделать. Это так же, как и когда мы проигрываем, как это было с «Бохумом». Мы должны пройти через шторм, это часть работы. Я не буду сейчас кататься на волне ажиотажа. Моя работа ничем не отличается от работы игроков, мы должны были одержать победу. Сейчас фокус смещается. Ничего не выиграно, пока не выиграно».

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Байер Бавария Гарри Кейн Лига чемпионов Байер - Бавария Венсан Компани пресс-конференция
Дмитрий Вус Источник: УЕФА
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