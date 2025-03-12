Украина. Премьер лига12 марта 2025, 11:40 |
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Карпаты – Шахтер. Стали известны стартовые составы на товарищеский матч
Игра начнется в 12:00 по киевскому времени
12 марта 2025, 11:40 |
259
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Украинские клубы проводят во Львове товарищеский матч.
12 марта в 12:00 встречаются Карпаты Львов и Шахтер Донецк.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Днем ранее эти команды провели поединок 21-го тура УПЛ (0:0).
Наставники команд Владислав Лупашко и Марино Пушич определились со стартовыми составами на поединок.
Карпаты – Шахтер. Стали известны стартовые составы на товарищеский матч
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Укротят львов сегодня горняки❗
Грозный наш символ - молотки❗⚒️⚒️⚒️
Держит за вас Донбасс кулаки❗
⚒️🧡🖤 😊
Грали ми по-страдницьки...
Свої моменти мали -
👉Не реа-лізували!
Перемогу здобути - була в нас охота!
Та м'яч не хотів - вперто йти у ворота!...
🥅🤜Кінарейкін багато ударів відбив
На жаль не змогли скоротити відрив...😢😢😢
.
Та навіть після такої невдачі -
Гравці не здадуться кротячі❗
Донбас не гонить порожняк!
Хоч гра сьогодні товарняк -
Шахтар гратиме з натхненням❗😊
Шанс відплатити маєм левам🦁🦁🦁
Нікому це - не дивина!
А ми - кроти зі сходу!
Любим Шахтар зроду!
⚒️🧡🖤 😊