Украинские клубы проводят во Львове товарищеский матч.

12 марта в 12:00 встречаются Карпаты Львов и Шахтер Донецк.

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Днем ранее эти команды провели поединок 21-го тура УПЛ (0:0).

Наставники команд Владислав Лупашко и Марино Пушич определились со стартовыми составами на поединок.

Карпаты – Шахтер. Стали известны стартовые составы на товарищеский матч