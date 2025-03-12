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  4. Карпаты – Шахтер. Стали известны стартовые составы на товарищеский матч
Украина. Премьер лига
12 марта 2025, 11:40 |
259
4

Карпаты – Шахтер. Стали известны стартовые составы на товарищеский матч

Игра начнется в 12:00 по киевскому времени

12 марта 2025, 11:40 |
259
4
Карпаты – Шахтер. Стали известны стартовые составы на товарищеский матч
Стадион Украина

Украинские клубы проводят во Львове товарищеский матч.

12 марта в 12:00 встречаются Карпаты Львов и Шахтер Донецк.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Днем ранее эти команды провели поединок 21-го тура УПЛ (0:0).

Наставники команд Владислав Лупашко и Марино Пушич определились со стартовыми составами на поединок.

Карпаты – Шахтер. Стали известны стартовые составы на товарищеский матч

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товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига контрольные матчи УПЛ Карпаты - Шахтер стартовые составы
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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Комментарии 4
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Андрій Милявський
а де склад Карпат, журналісти?
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+1
Vitaliy/Love ⚒️FCSD, 😸Cat i 🐟Rybakinu
Всему и всем - на свете вопреки❗
Укротят львов сегодня горняки❗
Грозный наш символ - молотки❗⚒️⚒️⚒️
Держит за вас Донбасс кулаки❗
⚒️🧡🖤 😊
Ответить
0
Vitaliy/Love ⚒️FCSD, 😸Cat i 🐟Rybakinu
Вчора з клубом галицьким
Грали ми по-страдницьки...
Свої моменти мали -
👉Не реа-лізували!
Перемогу здобути - була в нас охота!
Та м'яч не хотів - вперто йти у ворота!...
🥅🤜Кінарейкін багато ударів відбив
На жаль не змогли скоротити відрив...😢😢😢
.
Та навіть після такої невдачі -
Гравці не здадуться кротячі❗
Донбас не гонить порожняк!
Хоч гра сьогодні товарняк -
Шахтар гратиме з натхненням❗😊
Шанс відплатити маєм левам🦁🦁🦁
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0
Vitaliy/Love ⚒️FCSD, 😸Cat i 🐟Rybakinu
За левів - вся Галичина
Нікому це - не дивина!
А ми - кроти зі сходу!
Любим Шахтар зроду!
⚒️🧡🖤 😊
Ответить
0
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