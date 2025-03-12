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  4. ВИДЕО. Карпаты на первой минуте открыли счет игры против Шахтера
Украина. Премьер лига
12 марта 2025, 12:22 |
916
1

ВИДЕО. Карпаты на первой минуте открыли счет игры против Шахтера

Забитым мячом отличился Евгений Подлепенец

12 марта 2025, 12:22 |
916
1
ВИДЕО. Карпаты на первой минуте открыли счет игры против Шахтера
ФК Карпаты. Евгений Подлепенец

Украинские клубы проводят во Львове товарищеский матч.

12 марта в 12:00 встречаются Карпаты Львов и Шахтер Донецк.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Счет встречи был открыт уже на 1-й минуте поединка – забитым мячом отметился футболист львовских Карпат Евгений Пидлепенец.

ВИДЕО. Карпаты на первой минуте открыли счет игры против Шахтера

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Евгений Подлепенец товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига контрольные матчи УПЛ Карпаты - Шахтер видео голов и обзор
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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