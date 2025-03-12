Украина. Премьер лига12 марта 2025, 12:22 |
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ВИДЕО. Карпаты на первой минуте открыли счет игры против Шахтера
Забитым мячом отличился Евгений Подлепенец
12 марта 2025, 12:22 |
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Украинские клубы проводят во Львове товарищеский матч.
12 марта в 12:00 встречаются Карпаты Львов и Шахтер Донецк.
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Счет встречи был открыт уже на 1-й минуте поединка – забитым мячом отметился футболист львовских Карпат Евгений Пидлепенец.
ВИДЕО. Карпаты на первой минуте открыли счет игры против Шахтера
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