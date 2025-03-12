Украинские клубы проводят во Львове товарищеский матч.

12 марта в 12:00 встречаются Карпаты Львов и Шахтер Донецк.

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Счет встречи был открыт уже на 1-й минуте поединка – забитым мячом отметился футболист львовских Карпат Евгений Пидлепенец.

ВИДЕО. Карпаты на первой минуте открыли счет игры против Шахтера