Украинские клубы проводят контрольный матч на сборах.

12 марта в 12:15 встречаются закарпатский Пробой Городенка и Буковина Черновцы.

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Команды играют спарринг в Закарпатье.

Буковина выступает в чемпионской группе Первой лиги и ведет борьбу за выход в УПЛ.

Пробой – Буковина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция