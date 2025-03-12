Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пробой – Буковина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Товарищеские матчи
Пробой
12.03.2025 12:15 - : -
Буковина
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
12 марта 2025, 07:38 | Обновлено 12 марта 2025, 07:43
45
0

Пробой – Буковина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 12 марта в 12:15 видеотрансляцию товарищеского матча

12 марта 2025, 07:38 | Обновлено 12 марта 2025, 07:43
45
0
Пробой – Буковина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Пробой

Украинские клубы проводят контрольный матч на сборах.

12 марта в 12:15 встречаются закарпатский Пробой Городенка и Буковина Черновцы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды играют спарринг в Закарпатье.

Буковина выступает в чемпионской группе Первой лиги и ведет борьбу за выход в УПЛ.

Пробой – Буковина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

По теме:
Агробизнес – Буковина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Карпаты – Шахтер. Товарищеский матч. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Нужна операция. Полузащитник Буковины получил травму колена
товарищеские матчи Буковина Черновцы учебно-тренировочные сборы смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Пробой Городенка
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Как Димитров и Монфис три часа в 1/16 финала Индиан-Уэллс играли
Теннис | 11 марта 2025, 11:49 0
ВИДЕО. Как Димитров и Монфис три часа в 1/16 финала Индиан-Уэллс играли
ВИДЕО. Как Димитров и Монфис три часа в 1/16 финала Индиан-Уэллс играли

Гаэль не сумел переиграть Григора, уступив в трех сетах

Арсенал – ПСВ Ейндховен. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 12 марта 2025, 08:24 0
Арсенал – ПСВ Ейндховен. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Арсенал – ПСВ Ейндховен. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 12 марта в 22:00 по Киеву

Ливерпуль на 99,6% – чемпион АПЛ. Когда команда может оформить титул
Футбол | 12.03.2025, 01:45
Ливерпуль на 99,6% – чемпион АПЛ. Когда команда может оформить титул
Ливерпуль на 99,6% – чемпион АПЛ. Когда команда может оформить титул
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
Футбол | 12.03.2025, 06:47
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
Провал в серии пенальти. ПСЖ прошел Ливерпуль на пути к четвертьфиналу ЛЧ
Футбол | 12.03.2025, 00:47
Провал в серии пенальти. ПСЖ прошел Ливерпуль на пути к четвертьфиналу ЛЧ
Провал в серии пенальти. ПСЖ прошел Ливерпуль на пути к четвертьфиналу ЛЧ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Рой Джонс назвал пять лучших боксеров за всю историю
Рой Джонс назвал пять лучших боксеров за всю историю
11.03.2025, 00:38 2
Бокс
Итальянская пресса: «Ошибки Довбика и Шомуродова могут иметь значения»
Итальянская пресса: «Ошибки Довбика и Шомуродова могут иметь значения»
10.03.2025, 12:19
Футбол
«Он – GOAT». Клопп назвал лучшего футболиста, чем Месси и Роналду
«Он – GOAT». Клопп назвал лучшего футболиста, чем Месси и Роналду
11.03.2025, 07:48 12
Футбол
ВИДЕО. Что не поделили? Между форвардами Динамо произошел конфликт на поле
ВИДЕО. Что не поделили? Между форвардами Динамо произошел конфликт на поле
11.03.2025, 17:56 17
Футбол
Реал нашел звездную замену Модричу. Придется заплатить серьезную сумму
Реал нашел звездную замену Модричу. Придется заплатить серьезную сумму
10.03.2025, 11:25
Футбол
«Пиар и россия». Легенда бокса отреагировал на возвращение Кличко
«Пиар и россия». Легенда бокса отреагировал на возвращение Кличко
10.03.2025, 09:42 2
Бокс
Разгромный камбек. Свитолина одолела 4-ю ракетку на турнире в Индиан-Уэллс
Разгромный камбек. Свитолина одолела 4-ю ракетку на турнире в Индиан-Уэллс
12.03.2025, 04:35 9
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем