Все решил пенальти. Пробой в спарринге обыграл Буковину
Команды продолжают подготовку ко второй части сезона
«Буковина» и НК «Пробой» проводят учебно-тренировочные сборы. Команды сыграли контрольный поединок.
«Буковина» после первой части сезона занимает в турнирной таблице Первой лиги восьмую позицию. Команда будет вести борьбу за повышение в классе.
НК «Пробой» выступает в группе А Второй лиги. Команда идет на втором месте, уступая «Руху-2» по дополнительным показателям.
Матч с НК «Пробой» стал для «Буковины» вторым за день. В первом спарринге подопечные Григория Чурилова со счетом 4:1 победили «Агробизнес».
Игра с НК «Пробой» сложилась для «Буковины» не столь удачно. Команда не реализовала свои моменты, а на 68-й минуте пропустила с пенальти.
Контрольный матч. 12 марта. Село Дерцен, Мукачевский район. Футбольная академия «Мункач»
НК «Пробой» – «Буковина» – 1:0
Гол: Билый (68, с пен.)
«Пробой» (стартовый состав): Сердюк, Фелипович, Радульский, Гук, Пархуль, Бабанин, Харук, Борисевич, Сикач, Сондей, Оринчак.
Запасные: Билый, Савчин, Рижко, Данилюк, Дрыган, Иванычук, Шарабура, ИНП (игрок на просмотре).
«Буковина»: Пономаренко (Погорилый, 46), Шинкаренко (Орлов, 46), Лопыренок, Солдат, Рудавский (Прокопчук, 72), Хамелюк, Стецюра, Килевый, Скицко (Безуглый, 46), ИНП (Илика, 79), Андрейчук.
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