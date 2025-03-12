Все решил пенальти. Пробой в спарринге обыграл Буковину

«Буковина» и НК «Пробой» проводят учебно-тренировочные сборы. Команды сыграли контрольный поединок.

«Буковина» после первой части сезона занимает в турнирной таблице Первой лиги восьмую позицию. Команда будет вести борьбу за повышение в классе.

НК «Пробой» выступает в группе А Второй лиги. Команда идет на втором месте, уступая «Руху-2» по дополнительным показателям.

Матч с НК «Пробой» стал для «Буковины» вторым за день. В первом спарринге подопечные Григория Чурилова со счетом 4:1 победили «Агробизнес».

Игра с НК «Пробой» сложилась для «Буковины» не столь удачно. Команда не реализовала свои моменты, а на 68-й минуте пропустила с пенальти.

Контрольный матч. 12 марта. Село Дерцен, Мукачевский район. Футбольная академия «Мункач»

НК «Пробой» – «Буковина» – 1:0

Гол: Билый (68, с пен.)

«Пробой» (стартовый состав): Сердюк, Фелипович, Радульский, Гук, Пархуль, Бабанин, Харук, Борисевич, Сикач, Сондей, Оринчак.

Запасные: Билый, Савчин, Рижко, Данилюк, Дрыган, Иванычук, Шарабура, ИНП (игрок на просмотре).

«Буковина»: Пономаренко (Погорилый, 46), Шинкаренко (Орлов, 46), Лопыренок, Солдат, Рудавский (Прокопчук, 72), Хамелюк, Стецюра, Килевый, Скицко (Безуглый, 46), ИНП (Илика, 79), Андрейчук.