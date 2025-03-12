Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Все решил пенальти. Пробой в спарринге обыграл Буковину
Украина. Первая лига
12 марта 2025, 15:24 | Обновлено 12 марта 2025, 16:26
132
0

Все решил пенальти. Пробой в спарринге обыграл Буковину

Команды продолжают подготовку ко второй части сезона

12 марта 2025, 15:24 | Обновлено 12 марта 2025, 16:26
132
0
Все решил пенальти. Пробой в спарринге обыграл Буковину
ФК Буковина

«Буковина» и НК «Пробой» проводят учебно-тренировочные сборы. Команды сыграли контрольный поединок.

«Буковина» после первой части сезона занимает в турнирной таблице Первой лиги восьмую позицию. Команда будет вести борьбу за повышение в классе.

НК «Пробой» выступает в группе А Второй лиги. Команда идет на втором месте, уступая «Руху-2» по дополнительным показателям.

Матч с НК «Пробой» стал для «Буковины» вторым за день. В первом спарринге подопечные Григория Чурилова со счетом 4:1 победили «Агробизнес».

Игра с НК «Пробой» сложилась для «Буковины» не столь удачно. Команда не реализовала свои моменты, а на 68-й минуте пропустила с пенальти.

Контрольный матч. 12 марта. Село Дерцен, Мукачевский район. Футбольная академия «Мункач»

НК «Пробой» – «Буковина» – 1:0

Гол: Билый (68, с пен.)

«Пробой» (стартовый состав): Сердюк, Фелипович, Радульский, Гук, Пархуль, Бабанин, Харук, Борисевич, Сикач, Сондей, Оринчак.

Запасные: Билый, Савчин, Рижко, Данилюк, Дрыган, Иванычук, Шарабура, ИНП (игрок на просмотре).

«Буковина»: Пономаренко (Погорилый, 46), Шинкаренко (Орлов, 46), Лопыренок, Солдат, Рудавский (Прокопчук, 72), Хамелюк, Стецюра, Килевый, Скицко (Безуглый, 46), ИНП (Илика, 79), Андрейчук.

По теме:
Пробой – Буковина – 1:0. Видео гола и обзор матча
Карпаты – Шахтер – 1:2. Первый гол Кауана Элиаса. Видео голов и обзор
Агробизнес – Буковина – 1:4. Дубль Бойчука. Видео голов и обзор матча
Буковина Черновцы Пробой Городенка учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи
Сергей Турчак Источник: ФК Буковина
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чемпион мира: «Я хочу, чтобы этот украинец провел последний бой со мной»
Бокс | 12 марта 2025, 07:50 4
Чемпион мира: «Я хочу, чтобы этот украинец провел последний бой со мной»
Чемпион мира: «Я хочу, чтобы этот украинец провел последний бой со мной»

Кейшон Дэвис хочет, чтобы Василий провел с ним свой финальный поединок

Барселона получила серьезное предложение по суперзвезде. Известен ответ
Футбол | 12 марта 2025, 15:37 0
Барселона получила серьезное предложение по суперзвезде. Известен ответ
Барселона получила серьезное предложение по суперзвезде. Известен ответ

Френки де Йонг привлекает внимание «Манчестер Юнайтед»

Шахтер добыл победу в товарищеском матче с Карпатами
Футбол | 12.03.2025, 13:53
Шахтер добыл победу в товарищеском матче с Карпатами
Шахтер добыл победу в товарищеском матче с Карпатами
Легенда бокса: «Он полностью уничтожит Усика, уже завалил его на пол»
Бокс | 12.03.2025, 09:00
Легенда бокса: «Он полностью уничтожит Усика, уже завалил его на пол»
Легенда бокса: «Он полностью уничтожит Усика, уже завалил его на пол»
Яркий вечер Лиги чемпионов. Определены 4 четвертьфиналиста и одна пара
Футбол | 12.03.2025, 09:12
Яркий вечер Лиги чемпионов. Определены 4 четвертьфиналиста и одна пара
Яркий вечер Лиги чемпионов. Определены 4 четвертьфиналиста и одна пара
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Рой Джонс назвал пять лучших боксеров за всю историю
Рой Джонс назвал пять лучших боксеров за всю историю
11.03.2025, 00:38 2
Бокс
ФОТО. Кинг Конг попрощался. Денис Бойко объявил о завершении карьеры
ФОТО. Кинг Конг попрощался. Денис Бойко объявил о завершении карьеры
11.03.2025, 00:07 11
Футбол
Динамовцы запретили шестерым игрокам Зари сыграть против киевлян
Динамовцы запретили шестерым игрокам Зари сыграть против киевлян
10.03.2025, 22:49 150
Футбол
ВИДЕО. Что не поделили? Между форвардами Динамо произошел конфликт на поле
ВИДЕО. Что не поделили? Между форвардами Динамо произошел конфликт на поле
11.03.2025, 17:56 19
Футбол
Топ-матч УПЛ может быть отменен. У одного из клубов есть до 16 игроков
Топ-матч УПЛ может быть отменен. У одного из клубов есть до 16 игроков
10.03.2025, 18:45 64
Футбол
Бенчич в свое 28-летие наказала нейтральную 13-ю ракетку на Индиан-Уэллс
Бенчич в свое 28-летие наказала нейтральную 13-ю ракетку на Индиан-Уэллс
11.03.2025, 01:23 12
Теннис
Прошлогодняя финалистка Индиан-Уэллс вылетела от Гауфф и покинет топ-50
Прошлогодняя финалистка Индиан-Уэллс вылетела от Гауфф и покинет топ-50
11.03.2025, 01:02
Теннис
«Не Шевченко, не Ребров». Милевский назвал главную легенду Динамо Киев
«Не Шевченко, не Ребров». Милевский назвал главную легенду Динамо Киев
12.03.2025, 07:38 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем