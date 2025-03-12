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Украина. Первая лига
12 марта 2025, 16:37 |
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Пробой – Буковина – 1:0. Видео гола и обзор матча

Команды продолжают подготовку ко второй части сезона

12 марта 2025, 16:37 |
30
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Пробой – Буковина – 1:0. Видео гола и обзор матча
ФК Буковина

«Буковина» и НК «Пробой» проводят учебно-тренировочные сборы. Для улучшения взаимодействия между футболистами и налаживания игровых связей команды сыграли контрольный поединок.

«Буковина» после первой части сезона занимает в турнирной таблице Первой лиги восьмую позицию. Команда будет вести борьбу за повышение в классе.
НК «Пробой» выступает в группе А Второй лиги. Команда идет на втором месте, уступая «Руху-2» по дополнительным показателям.

Игра с НК «Пробой» сложилась для «Буковины» не очень удачно. Команда не реализовала свои моменты, а на 68-й минуте пропустила с пенальти. Этот спарринг стал для «Буковины» последним на втором сборе на Закарпатье.

Контрольный матч. 12 марта. Село Дерцен, Мукачевский район. Футбольная академия «Мункач»

НК «Пробой» – «Буковина» – 1:0

Гол: Билый (68, с пен.)

«Пробий» (стартовый состав): Сердюк, Фелипович, Радульский, Гук, Пархуль, Бабанин, Харук, Борисевич, Сикач, Сондей, Оринчак.

Запасные: Билый, Савчин, Рижко, Данилюк, Дрыган, Иванычук, Шарабура, ИНП (игрок на просмотре).

«Буковина»: Пономаренко (Погорилый, 46), Шинкаренко (Орлов, 46), Лопыренок, Солдат, Рудавский (Прокопчук, 72), Хамелюк, Стецюра, Килевый, Скицко (Безуглый, 46), ИНП (Илика, 79), Андрейчук.

Видео гола и обзор матча

Видеозапись матча

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Сергей Турчак Источник: ФК Буковина
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