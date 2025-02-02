Будущее английского футбола. Льюис-Скелли повторил достижение Руни в АПЛ

Майлз Льюис-Скелли (18 лет и 129 дней) забил гол в ворота «Манчестер Сити» и стал самым молодым игроком в АПЛ с 2003 года, который отметился забитым мячом против действующего чемпиона.

2 февраля состоялась встреча 24-го тура Премьер-лиги между командами «Арсенал» и «Манчестер Сити». Матч завершился разгромной победой владельцев поля со счетом 5:1.

В более юном возрасте забить в ворота действующего чемпиона удавалось лишь Уэйну Руни (17 лет и 150 дней) в марте 2003 года против «Арсенала».

В этом розыгрыше чемпионата Англии Майлз сыграл 10 матчей и отметился единственным забитым мячом во встрече против «горожан». «Арсенал» занимает вторую позицию в турнирной таблице (14 побед, 8 ничьих, 2 поражения).