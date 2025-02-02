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  4. Будущее английского футбола. Льюис-Скелли повторил достижение Руни в АПЛ
Англия
02 февраля 2025, 21:22 |
406
5

Будущее английского футбола. Льюис-Скелли повторил достижение Руни в АПЛ

Майлз отметился забитым мячом против «горожан»

02 февраля 2025, 21:22 |
406
5
Будущее английского футбола. Льюис-Скелли повторил достижение Руни в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Майлз Льюис-Скелли

Майлз Льюис-Скелли (18 лет и 129 дней) забил гол в ворота «Манчестер Сити» и стал самым молодым игроком в АПЛ с 2003 года, который отметился забитым мячом против действующего чемпиона.

2 февраля состоялась встреча 24-го тура Премьер-лиги между командами «Арсенал» и «Манчестер Сити». Матч завершился разгромной победой владельцев поля со счетом 5:1.

В более юном возрасте забить в ворота действующего чемпиона удавалось лишь Уэйну Руни (17 лет и 150 дней) в марте 2003 года против «Арсенала».

В этом розыгрыше чемпионата Англии Майлз сыграл 10 матчей и отметился единственным забитым мячом во встрече против «горожан». «Арсенал» занимает вторую позицию в турнирной таблице (14 побед, 8 ничьих, 2 поражения).

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Артета непобедим в последних матчах против Манчестер Сити
Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Арсенал - Манчестер Сити Майлз Льюис-Скелли Уэйн Руни
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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Lulinnha
Этот парень не даст шансов для Зины... 
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+1
Harun Bakircioğlu
Эта новость твитнулась по ходу матча, они еще не знали, что Нванери забил. А спорт.юа толкает дезу уже зная ))
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0
Harun Bakircioğlu
Итан Нванери - 17 лет 318 дней, забивший сегодня 5-й: "Ну да, ну да, пошел я нафиг"
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0
avk2307
Хотя по позиции "взагалі" он конкурент скорее Судакова. Поэтому я улыбался, когда при наличии Льюиса и Нванери ну и конечно присутствии Эдегора, Томаса и Райса  и Жоржиньо на лавке кто то продвигал идею в заинтересованности Судаковым
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0
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