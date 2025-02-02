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02 февраля 2025, 17:30 | Обновлено 02 февраля 2025, 17:38
3716
22

В Ужгороде задержали наркоторговца, в авто которого находился Кополовец

Экс-игрок львовских «Карпат» родом из Закарпатья

02 февраля 2025, 17:30 | Обновлено 02 февраля 2025, 17:38
3716
22
В Ужгороде задержали наркоторговца, в авто которого находился Кополовец
ФК Минай. Михайло Кополовець

1 февраля в Ужгороде была проведена спецоперация от правоохранительных органов, где был задержан львовский наркоторговец Олег Вагнер.

По информации LVIV.MEDIA в автомобиле подозреваемого находился бывший футболист львовских «Карпат» Михаил Кополовец.

Источник не сообщает был ли экс-футболист задержан правоохранителями.

Кополовец известен своими выступлениями за львовские «Карпаты». За львовский клуб провел 140 матчей и забил 6 мячей. Также Михаил Кополовец выступал за ужгородское «Закарпатье» и «Минай».

Известно, что правоохранители нашли в автомобиле расфасованные пакетики с наркотиками, предварительно – кокаином.

LVIV.MEDIA
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Михаил Кополовец Карпаты Львов полиция наркотики арест
Олександр Сільченко Источник: Lviv.Media
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Комментарии 22
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Victor673256ua
Він просто в церкву їхав... Як і кожного дня
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+14
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Lulinnha
Теперь можно называть Кополовца (Миша Белый или Миша Первый) 
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+4
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Lulinnha
Вот это интересно ! Представляю как он будет рассказывать о том что не знаком с водителем. И не имеет никакого отношения к этому забавному приключению...
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+4
umnuy2
из бывших уже можно банду сколотить-Миля Кополовец взять свободного отфутбола Мудрика он скоростной быстро бы доставлял
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+2
C.Пеклов
виправляти провину, на фронт!
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+2
Перший Серед Рівних
Хтось здав. Тепер в тюрму кополовець.
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+2
umnuy2
соссийские пропогандисты сказали бы что это для Зеленского партия 
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+1
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AndiM
Всі знають михайла як дуже відданого богу віруючого. Зрозуміло, що він не купував і не продавав наркотики, а намагався  переконати збившогося зі шляху чоловіка стати на "путь істЄнний", запршував проїїхати з ним на недільну службу.
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0
MaximusOne
Вони просто в церкву помолитись їхали https://youtu.be/FMzaIpmGPeM
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0
Фанькин кот
Значится, торчок этот Кополовец
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0
Артур Отаманчук
Зрада тотальна, аж сльози навертаються, нема сечі терпіти ці пекельні борошна
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-1
Показать Скрыть 3 ответа
apepa
Бывает...
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-3
Показать Скрыть 2 ответа
Gargantua81
два донецких бандита
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-5
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