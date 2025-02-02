В Ужгороде задержали наркоторговца, в авто которого находился Кополовец

1 февраля в Ужгороде была проведена спецоперация от правоохранительных органов, где был задержан львовский наркоторговец Олег Вагнер.

По информации LVIV.MEDIA в автомобиле подозреваемого находился бывший футболист львовских «Карпат» Михаил Кополовец.

Источник не сообщает был ли экс-футболист задержан правоохранителями.

Кополовец известен своими выступлениями за львовские «Карпаты». За львовский клуб провел 140 матчей и забил 6 мячей. Также Михаил Кополовец выступал за ужгородское «Закарпатье» и «Минай».

Известно, что правоохранители нашли в автомобиле расфасованные пакетики с наркотиками, предварительно – кокаином.