В Ужгороде задержали наркоторговца, в авто которого находился Кополовец
Экс-игрок львовских «Карпат» родом из Закарпатья
1 февраля в Ужгороде была проведена спецоперация от правоохранительных органов, где был задержан львовский наркоторговец Олег Вагнер.
По информации LVIV.MEDIA в автомобиле подозреваемого находился бывший футболист львовских «Карпат» Михаил Кополовец.
Источник не сообщает был ли экс-футболист задержан правоохранителями.
Кополовец известен своими выступлениями за львовские «Карпаты». За львовский клуб провел 140 матчей и забил 6 мячей. Также Михаил Кополовец выступал за ужгородское «Закарпатье» и «Минай».
Известно, что правоохранители нашли в автомобиле расфасованные пакетики с наркотиками, предварительно – кокаином.
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