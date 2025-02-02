Рома – Наполи. Видео голов и обзор (обновляется)

В воскресенье, 2 февраля, проходит матч 23-го тура Серии А между «Ромой» и «Наполи».

Встречу принимает стадио Олимпико в Риме.

Перед матчем хозяева поля с 30 очками занимали 9-е место, а гости с 53 очками возглавляли турнирную таблицу Серии А.

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик начал матч со скамьи запасных.

Серия А. 23-й тур

Рома – Наполи – 1:0 (обновляется)

Голы: Спинацолла, 29

❗️ Спинаццола забил в ворота Ромы, 1:0, 29 минута