Италия02 февраля 2025, 22:22 |
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Рома – Наполи. Видео голов и обзор (обновляется)
Матч 23-го тура Серии А начался в 21:45 по киевскому времени
02 февраля 2025, 22:22 |
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В воскресенье, 2 февраля, проходит матч 23-го тура Серии А между «Ромой» и «Наполи».
Встречу принимает стадио Олимпико в Риме.
Перед матчем хозяева поля с 30 очками занимали 9-е место, а гости с 53 очками возглавляли турнирную таблицу Серии А.
Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик начал матч со скамьи запасных.
Серия А. 23-й тур
Рома – Наполи – 1:0 (обновляется)
Голы: Спинацолла, 29
События матча
29’
ГОЛ ! Мяч забил Леонардо Спинаццола (Наполи).
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