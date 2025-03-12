12.03.2025 12:00 – 85’ 1 : 1
Товарищеские матчи12 марта 2025, 12:33 | Обновлено 12 марта 2025, 12:39
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Карпаты – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Товарищеский матч начался в 12:00 по киевскому времени
12 марта 2025, 12:33 | Обновлено 12 марта 2025, 12:39
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В среду, 12 марта, проходит товарищеский матч между львовскими «Карпатами» и донецким «Шахтером».
Встреча проходит во Львове.
Товарищеский матч.
Карпаты Львов – Шахтер Донецк – 1:1 (обновляется)
Голы: Подлепенец, 1 – Глущенко, 12
ГОЛ! Подлепенец открыл счет на 1-й минуте матча
ГОЛ! Глущенко забил в ворота Карпат, 12-я минута, 1:1Видеотрансляция матча:
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