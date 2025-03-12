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Товарищеские матчи
Карпаты Львов
12.03.2025 12:00 – 85 1 : 1
Шахтер Донецк
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Товарищеские матчи
12 марта 2025, 12:33 | Обновлено 12 марта 2025, 12:39
410
0

Карпаты – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Товарищеский матч начался в 12:00 по киевскому времени

12 марта 2025, 12:33 | Обновлено 12 марта 2025, 12:39
410
0
Карпаты – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Карпаты

В среду, 12 марта, проходит товарищеский матч между львовскими «Карпатами» и донецким «Шахтером».

Встреча проходит во Львове.

Товарищеский матч.

Карпаты Львов – Шахтер Донецк – 1:1 (обновляется)

Голы: Подлепенец, 1 – Глущенко, 12

ГОЛ! Подлепенец открыл счет на 1-й минуте матча

ГОЛ! Глущенко забил в ворота Карпат, 12-я минута, 1:1

Видеотрансляция матча:
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Карпаты Львов Шахтер Донецк товарищеские матчи Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Карпаты - Шахтер
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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