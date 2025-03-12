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12 марта 2025, 04:41 | Обновлено 12 марта 2025, 05:21
85
0

Александр АЛИМОВ: «Игрокам Шахтера не хватало агрессивности»

Ассистент главного тренера Шахтера U-19 подвел итоги матча с Карпатами U-19

12 марта 2025, 04:41 | Обновлено 12 марта 2025, 05:21
85
0
Александр АЛИМОВ: «Игрокам Шахтера не хватало агрессивности»
ФК Шахтер. Александр Алимов

Ассистент главного тренера юношеской команды Шахтера Александр Алимов прокомментировал игру с Карпатами U-19 (1:1).

– «Шахтер» U-19 в первом выездном поединке юношеского первенства 2025 поделил очки со львовскими «Карпатами» U-19. Каким будет ваше резюме и чего не хватило команде, чтобы получить положительный результат?

– Матчи с «Карпатами» U-19 всегда были напряженными, и мы знали, что это очень мобильная и физически слаженная команда. Также впервые вышли на травяное покрытие, повлиявшее на игру. Нам не хватало конструктивности в действиях исполнителей центральной и опорной зоны, практически не удалось взять под контроль мяч, из-за чего возникали проблемы при выходе из обороны.

Мы забили гол и должны были довести игру до логического завершения, но в некоторых эпизодах футболисты принимали неправильные решения. Будем разбираться, но в таких матчах необходимо действовать более агрессивно и хладнокровно. Нам не хватало агрессивности впереди, и вместо того, чтобы прессинговать и играть разумно, мы часто принимали поспешные решения. Возможно, оказал влияние психологический фактор, ведь мы боремся за чемпионство и в предыдущих встречах теряли очки. В определенных эпизодах нужно было действовать проще и терпеливее, чтобы в приподнятом настроении уйти на перерыв.

Каждую игру мы применяем ротацию из-за повреждений и болезней и, к сожалению, нет возможности сыграть два или более матчей наигранным и стабильным составом. В игре с «Карпатами» U-19 нам не хватило слаженности, мы не продемонстрировали привычный футбол с использованием коротких и средних передач. Имели возможность обострять стандарты, но в определенных эпизодах не хватало агрессивности, в отличие от «Карпат» U-19, которые воспользовались своей возможностью и после замен в конце матча создали нам немало проблем.

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Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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