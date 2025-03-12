«Это не вина Трубина». Реакция болельщиков на игру украинца с Барселоной

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Барселоной» закончился поражением хозяев со счетом 1:3. Все три мяча «Барселона» забила в первом тайме.

Особо обсуждали гол Ямала. Полузащитник «Барселоны» с правого фланга сместился в центр и обводящим ударом отправил мяч под дальнюю штангу. Трубин спасти команду не смог.

educpereiraa: Главное не опускать голову. «Бенфика» вперед, всегда. Сила.

bianca_0502: Спасибо тебе за все, Трубин, ты всегда будешь одним из нас.

barbara_candeias_: Держи голову выше и сосредоточься на чемпионате и Кубке, поехали.

EverlastingCunt: В 3 матчах мы пропустили жалкие голы на молодежном уровне! Сегодня при голе Ямала Трубина слишком рано бросился, вместо того, чтобы сделать 2-3 шага в сторону и потом броситься, потому что это был не мощный удар, он был удачен, согласны?

Bogo Jonito: Это не вина Трубина, но если бы он пошел противоположной рукой, у него было бы больше шансов отбить мяч.

Red Sebastian: Во втором голе Трубин был не готов. Поэтому он не дотянулся вовремя до мяча (не шедшего ни с какой-то силой и большой скоростью).

Diogo GAMER YT PT: Защита спит на воротах Удар Ямала и отличный гол, а затем в 3-й гол мяч очень поставлен Сказать, что голы – это ошибка Трубина, и это то же, что не смотреть футбольный матч.

Rafael Fernandes (cristalwolfR): Трубин ничего не смог сделать ни с одним из голов.