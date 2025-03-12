АНЧЕЛОТТИ: «Я думаю, что он лучший футбольный менеджер»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти расхвалил коуча мадридского «Атлетико» Диего Симеоне перед ответным матчем в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Я думаю, что Симеоне лучший футбольный менеджер. У нас обоих очень схожие представления о футболе. Я очень уважаю его как тренера, он фантастический, и у нас есть похожие футбольные идеи», – сказал итальянец.

Матч «Атлетико» – «Реал» запланирован на среду, 12 марта. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.

Ранее Карло Анчелотти высказался о матче против мадридского «Атлетико».