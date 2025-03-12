АНЧЕЛОТТИ: «Я думаю, что он лучший футбольный менеджер»
Итальянец похвалил Диего Симеоне из мадридского «Атлетико»
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти расхвалил коуча мадридского «Атлетико» Диего Симеоне перед ответным матчем в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Я думаю, что Симеоне лучший футбольный менеджер. У нас обоих очень схожие представления о футболе. Я очень уважаю его как тренера, он фантастический, и у нас есть похожие футбольные идеи», – сказал итальянец.
Матч «Атлетико» – «Реал» запланирован на среду, 12 марта. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.
Ранее Карло Анчелотти высказался о матче против мадридского «Атлетико».
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