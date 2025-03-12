Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. АНЧЕЛОТТИ: «Я думаю, что он лучший футбольный менеджер»
Испания
12 марта 2025, 12:31 | Обновлено 12 марта 2025, 12:35
884
0

АНЧЕЛОТТИ: «Я думаю, что он лучший футбольный менеджер»

Итальянец похвалил Диего Симеоне из мадридского «Атлетико»

12 марта 2025, 12:31 | Обновлено 12 марта 2025, 12:35
884
0
АНЧЕЛОТТИ: «Я думаю, что он лучший футбольный менеджер»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти расхвалил коуча мадридского «Атлетико» Диего Симеоне перед ответным матчем в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Я думаю, что Симеоне лучший футбольный менеджер. У нас обоих очень схожие представления о футболе. Я очень уважаю его как тренера, он фантастический, и у нас есть похожие футбольные идеи», – сказал итальянец.

Матч «Атлетико» – «Реал» запланирован на среду, 12 марта. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.

Ранее Карло Анчелотти высказался о матче против мадридского «Атлетико».

По теме:
Трансферная бомба. Ливерпуль нацелен на своего звездного обидчика
Доннарумма объяснил, почему бегал в раздевалку перед пенальти с Ливерпулем
«Это не вина Трубина». Реакция болельщиков на игру украинца с Барселоной
Карло Анчелотти Реал Мадрид Атлетико Мадрид Лига чемпионов Диего Симеоне
Олег Вахоцкий Источник: ФК Реал Мадрид
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты заключили контракт с 18-летним игроком Ботафого
Футбол | 12 марта 2025, 11:21 0
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты заключили контракт с 18-летним игроком Ботафого
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты заключили контракт с 18-летним игроком Ботафого

Фабиано Родригес Перейра продолжит карьеру в УПЛ

ВИДЕО. Что не поделили? Между форвардами Динамо произошел конфликт на поле
Футбол | 11 марта 2025, 17:56 17
ВИДЕО. Что не поделили? Между форвардами Динамо произошел конфликт на поле
ВИДЕО. Что не поделили? Между форвардами Динамо произошел конфликт на поле

Владислав Ванат схватил Матвея Пономаренко за футболку

Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
Футбол | 12.03.2025, 06:47
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
Разгромный камбек. Свитолина одолела 4-ю ракетку на турнире в Индиан-Уэллс
Теннис | 12.03.2025, 04:35
Разгромный камбек. Свитолина одолела 4-ю ракетку на турнире в Индиан-Уэллс
Разгромный камбек. Свитолина одолела 4-ю ракетку на турнире в Индиан-Уэллс
Шахтер приглашал молодого топ-тренера из Турции, чтоб заменить Пушича
Футбол | 12.03.2025, 10:00
Шахтер приглашал молодого топ-тренера из Турции, чтоб заменить Пушича
Шахтер приглашал молодого топ-тренера из Турции, чтоб заменить Пушича
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Динамовцы запретили шестерым игрокам Зари сыграть против киевлян
Динамовцы запретили шестерым игрокам Зари сыграть против киевлян
10.03.2025, 22:49 150
Футбол
Экс-игрок Динамо – о Суркисе: «Я не тому человеку пожал руку»
Экс-игрок Динамо – о Суркисе: «Я не тому человеку пожал руку»
10.03.2025, 09:57 9
Футбол
Обновился рейтинг WBC. Два украинца владеют титулами в супертяжелом весе
Обновился рейтинг WBC. Два украинца владеют титулами в супертяжелом весе
10.03.2025, 08:01
Бокс
«Не Шевченко, не Ребров». Милевский назвал главную легенду Динамо Киев
«Не Шевченко, не Ребров». Милевский назвал главную легенду Динамо Киев
12.03.2025, 07:38 4
Футбол
«Он – GOAT». Клопп назвал лучшего футболиста, чем Месси и Роналду
«Он – GOAT». Клопп назвал лучшего футболиста, чем Месси и Роналду
11.03.2025, 07:48 12
Футбол
Прошлогодняя финалистка Индиан-Уэллс вылетела от Гауфф и покинет топ-50
Прошлогодняя финалистка Индиан-Уэллс вылетела от Гауфф и покинет топ-50
11.03.2025, 01:02
Теннис
Не Рыбакина. Определена соперница Свитолиной в четвертьфинале Индиан-Уэллс
Не Рыбакина. Определена соперница Свитолиной в четвертьфинале Индиан-Уэллс
12.03.2025, 06:45 16
Теннис
Рой Джонс назвал пять лучших боксеров за всю историю
Рой Джонс назвал пять лучших боксеров за всю историю
11.03.2025, 00:38 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем