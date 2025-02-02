Есть ли Лунин или Трубин? Назван лучший вратарь современности

Авторитетное британское издание GiveMeSport обнародовало рейтинг лучших вратарей в мире на данный момент.

Первое место получил звездный бразильский голкипер «Ливерпуля» Алиссон. На второй строчке разместился именитый вратарь «Реала» Тибо Куртуа. Бронзу в этом списке получил голкипер «Арсенала» Давид Рая.

Украинские вратари «Бенфики» Анатолий Трубин и «Реала» Андрей Лунин не попали в список лучших.

Ранее был назван лучший бразилец в истории.

Рейтинг лучших вратарей в мире от GiveMeSport