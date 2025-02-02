Другие новости02 февраля 2025, 22:01 |
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Есть ли Лунин или Трубин? Назван лучший вратарь современности
Признание получил Алиссон из Ливерпуля
02 февраля 2025, 22:01 |
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Авторитетное британское издание GiveMeSport обнародовало рейтинг лучших вратарей в мире на данный момент.
Первое место получил звездный бразильский голкипер «Ливерпуля» Алиссон. На второй строчке разместился именитый вратарь «Реала» Тибо Куртуа. Бронзу в этом списке получил голкипер «Арсенала» Давид Рая.
Украинские вратари «Бенфики» Анатолий Трубин и «Реала» Андрей Лунин не попали в список лучших.
Ранее был назван лучший бразилец в истории.
Рейтинг лучших вратарей в мире от GiveMeSport
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