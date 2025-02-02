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02 февраля 2025, 22:01 |
872
1

Есть ли Лунин или Трубин? Назван лучший вратарь современности

Признание получил Алиссон из Ливерпуля

02 февраля 2025, 22:01 |
872
1
Есть ли Лунин или Трубин? Назван лучший вратарь современности
GiveMeSport

Авторитетное британское издание GiveMeSport обнародовало рейтинг лучших вратарей в мире на данный момент.

Первое место получил звездный бразильский голкипер «Ливерпуля» Алиссон. На второй строчке разместился именитый вратарь «Реала» Тибо Куртуа. Бронзу в этом списке получил голкипер «Арсенала» Давид Рая.

Украинские вратари «Бенфики» Анатолий Трубин и «Реала» Андрей Лунин не попали в список лучших.

Ранее был назван лучший бразилец в истории.

Рейтинг лучших вратарей в мире от GiveMeSport

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Алиссон Давид Райя Тибо Куртуа Ян Облак Эмилиано Мартинес Диогу Кошта Ян Зоммер Эдерсон Мануэль Нойер Грегор Кобель Майк Меньян Давид Де Хеа Андре Онана Джанлуиджи Доннарумма Унаи Симон Лукаш Градецки Гиорги Мамардашвили Марк-Андре тер Штеген Гульельмо Викарио Джордан Пикфорд рейтинг GiveMeSport Андрей Лунин Анатолий Трубин
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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Комментарии 1
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Mark4854590
А чого це Мартінес аж 5-й. ФІФА йог  визнала найкращим у 2023 та 2024 році. А ФІФА брехати не буде
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