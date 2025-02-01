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01 февраля 2025, 02:47 |
60
0

Определен лучший бразилец в истории. Кто опередил Роналдо и Неймара?

Наибольшее признание досталось бразильцу Пеле

01 февраля 2025, 02:47 |
60
0
Определен лучший бразилец в истории. Кто опередил Роналдо и Неймара?
GiveMeSport

Авторитетный британский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг лучших бразильских футболистов в истории футбола.

Первую строчку рейтинга занял легендарный нападающий Пеле – единственный трехкратный чемпион мира. Вторая строчка досталась культовому форварду Роналдо, который дважды со сборной Бразилии выиграл ЧМ и два раза получал награду Золотой мяч. Бронза рейтинга у Гарринчи.

Четвертая строчка досталась «волшебнику» Роналдиньо, а еще один экс-игрок «Барселоны» Ривалдо – 5-й.

В десятку рейтинга также попали Ромарио, Неймар, Зико, Диди, и Жаирзиньо.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

Рейтинг лучших бразильцев в истории футбола от GiveMeSport

  1. Пеле
  2. Роналдо
  3. Гарринча
  4. Роналдиньо
  5. Ривалдо
  6. Ромарио
  7. Неймар
  8. Зико
  9. Диди
  10. Жаирзиньо
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Гарринча Роналдиньо Жаирзиньо Роналдо Пеле Ривалдо Ромарио Неймар Зико рейтинг сборная Бразилии по футболу GiveMeSport
Дмитро Олійник Источник: GiveMeSport
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