Определен лучший бразилец в истории. Кто опередил Роналдо и Неймара?

Авторитетный британский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг лучших бразильских футболистов в истории футбола.



Первую строчку рейтинга занял легендарный нападающий Пеле – единственный трехкратный чемпион мира. Вторая строчка досталась культовому форварду Роналдо, который дважды со сборной Бразилии выиграл ЧМ и два раза получал награду Золотой мяч. Бронза рейтинга у Гарринчи.



Четвертая строчка досталась «волшебнику» Роналдиньо, а еще один экс-игрок «Барселоны» Ривалдо – 5-й.



В десятку рейтинга также попали Ромарио, Неймар, Зико, Диди, и Жаирзиньо.



Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.



Рейтинг лучших бразильцев в истории футбола от GiveMeSport

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