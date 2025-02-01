Определен лучший бразилец в истории. Кто опередил Роналдо и Неймара?
Наибольшее признание досталось бразильцу Пеле
Авторитетный британский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг лучших бразильских футболистов в истории футбола.
Первую строчку рейтинга занял легендарный нападающий Пеле – единственный трехкратный чемпион мира. Вторая строчка досталась культовому форварду Роналдо, который дважды со сборной Бразилии выиграл ЧМ и два раза получал награду Золотой мяч. Бронза рейтинга у Гарринчи.
Четвертая строчка досталась «волшебнику» Роналдиньо, а еще один экс-игрок «Барселоны» Ривалдо – 5-й.
В десятку рейтинга также попали Ромарио, Неймар, Зико, Диди, и Жаирзиньо.
Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.
Рейтинг лучших бразильцев в истории футбола от GiveMeSport
- Пеле
- Роналдо
- Гарринча
- Роналдиньо
- Ривалдо
- Ромарио
- Неймар
- Зико
- Диди
- Жаирзиньо
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