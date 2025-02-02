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  4. Сбой системы. Гвардиола установил новый антирекорд в тренерской карьере
Англия
02 февраля 2025, 21:51 |
934
2

Сбой системы. Гвардиола установил новый антирекорд в тренерской карьере

«Канониры» на домашней арене разгромили «горожан»

02 февраля 2025, 21:51 |
934
2
Сбой системы. Гвардиола установил новый антирекорд в тренерской карьере
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

«Манчестер Сити» под руководством Жузепа Гвардиолы в четвертый раз в этом сезоне пропустил 4 или более голов в одном матче во всех соревнованиях («Спортинг» – 4:1, «Тоттенхэм» – 4:0, «ПСЖ» – 4:2, «Арсенал» – 5:1).

2 февраля состоялся матч 24-го тура чемпионата Англии между командами «Арсенал» и «Манчестер Сити». Поединок завершился разгромной победой «канониров» (5:1).

Это первый случай в карьере Жузепа, когда его команда проиграла 4 матча с 4 или более пропущенными голами.

В этой кампании Премьер-лиги подопечные Гвардиолы находятся на четвертом месте в турнирной таблице (12 побед, 5 ничьих, 7 поражений).

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Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Арсенал - Манчестер Сити Жузеп Гвардиола статистика
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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Комментарии 2
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Mark4854590
Думаю, до кінця сезону тих антирекордів ще трохи набереться
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+2
Александр Зеленко
Зажрался хосик! (как клопик и мауришка) 
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0
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