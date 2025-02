Сбой системы. Гвардиола установил новый антирекорд в тренерской карьере

«Манчестер Сити» под руководством Жузепа Гвардиолы в четвертый раз в этом сезоне пропустил 4 или более голов в одном матче во всех соревнованиях («Спортинг» – 4:1, «Тоттенхэм» – 4:0, «ПСЖ» – 4:2, «Арсенал» – 5:1).

2 февраля состоялся матч 24-го тура чемпионата Англии между командами «Арсенал» и «Манчестер Сити». Поединок завершился разгромной победой «канониров» (5:1).

Это первый случай в карьере Жузепа, когда его команда проиграла 4 матча с 4 или более пропущенными голами.

В этой кампании Премьер-лиги подопечные Гвардиолы находятся на четвертом месте в турнирной таблице (12 побед, 5 ничьих, 7 поражений).

