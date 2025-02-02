Очередная победа Байера, потеря очков от Айнтрахта

В воскресенье, 2 февраля, прошло 2 матча 20-го тура Бундеслиги.

«Вольфсбург» гостевал у франкфуртского «Айнтрахта», а «Байер» принимал дома «Хоффенхайм».

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

«Айнтрахт» и «Вольфсбург» сыграли вничью, а команда Хаби Алонсо добыла очередную победу в чемпионате, несмотря на то, что с 61-й минуты играла вдесятером.

Места в таблице:

«Байер» – 2-е место, 45 очков;

«Айнтрахт» – 3-е место, 38 очков;

«Вольфсбург» – 10-е место, 29 очков;

«Хоффенхайм» – 15-е место, 18 очков.

Бундеслига. 20-й тур

Айнтрахт – Вольфсбург – 1:1

Голы: Узун, 81 – Тута, 50 (автогол)

Байер – Хоффенхайм – 3:1

Голы: Бонифас, 15, Фримпонг, 19, Шик, 51 – Орбан, 62

Удаление: Гримальдо, 61

Фото матчей: