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02 февраля 2025, 20:57 |
116
0

Очередная победа Байера, потеря очков от Айнтрахта

Сегодня прошло 2 матча 20-го тура Бундеслиги

02 февраля 2025, 20:57 |
116
0
Очередная победа Байера, потеря очков от Айнтрахта
Getty Images/Global Images Ukraine. Байер

В воскресенье, 2 февраля, прошло 2 матча 20-го тура Бундеслиги.

«Вольфсбург» гостевал у франкфуртского «Айнтрахта», а «Байер» принимал дома «Хоффенхайм».

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

«Айнтрахт» и «Вольфсбург» сыграли вничью, а команда Хаби Алонсо добыла очередную победу в чемпионате, несмотря на то, что с 61-й минуты играла вдесятером.

Места в таблице:

  • «Байер» – 2-е место, 45 очков;
  • «Айнтрахт» – 3-е место, 38 очков;
  • «Вольфсбург» – 10-е место, 29 очков;
  • «Хоффенхайм» – 15-е место, 18 очков.

Бундеслига. 20-й тур

Айнтрахт – Вольфсбург – 1:1

Голы: Узун, 81 – Тута, 50 (автогол)

Байер – Хоффенхайм – 3:1

Голы: Бонифас, 15, Фримпонг, 19, Шик, 51 – Орбан, 62

Удаление: Гримальдо, 61

Фото матчей:

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Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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