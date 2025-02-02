Очередная победа Байера, потеря очков от Айнтрахта
Сегодня прошло 2 матча 20-го тура Бундеслиги
В воскресенье, 2 февраля, прошло 2 матча 20-го тура Бундеслиги.
«Вольфсбург» гостевал у франкфуртского «Айнтрахта», а «Байер» принимал дома «Хоффенхайм».
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«Айнтрахт» и «Вольфсбург» сыграли вничью, а команда Хаби Алонсо добыла очередную победу в чемпионате, несмотря на то, что с 61-й минуты играла вдесятером.
Места в таблице:
- «Байер» – 2-е место, 45 очков;
- «Айнтрахт» – 3-е место, 38 очков;
- «Вольфсбург» – 10-е место, 29 очков;
- «Хоффенхайм» – 15-е место, 18 очков.
Бундеслига. 20-й тур
Айнтрахт – Вольфсбург – 1:1
Голы: Узун, 81 – Тута, 50 (автогол)
Байер – Хоффенхайм – 3:1
Голы: Бонифас, 15, Фримпонг, 19, Шик, 51 – Орбан, 62
Удаление: Гримальдо, 61
Фото матчей:
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